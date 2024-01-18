Tesla Model Y’nin Avrupa fiyatı düştü!

Model Y'nin bu yıl içinde yeniden tasarlanabileceğine dair söylentiler artmaya devam ediyor. Tesla ise bu kapsamda Avrupa pazarlarında mevcut Model Y'nin fiyatını düşürmeye karar verdi.

Edinilen bilgilere göre Tesla, Model Y'nin çeşitli konfigürasyonlarının fiyatlarını Avrupa genelinde düşürdü ve bazı ülkelerde yüzde 8’e varan indirimler yaptı. Bu hamle, şirketin son birkaç ay içinde Çin ve ABD pazarlarında da benzer fiyat indirimleri yapmasıyla birlikte geldi.

En büyük fiyat indirimleri Model Y'nin Long Range modelinin ilk kez 50 bin Euro'nun altında bir fiyatla satışa sunulduğu Almanya'da gerçekleşti. Fiyat indirimleri ayrıca Fransa, Hollanda ve Norveç'te Arkadan İtişli ve Uzun Menzilli modeller gibi belirli Model Y konfigürasyonlarını da etkiledi.





ALMANYA VE FRANSA’DA FİYATLAR DÜŞTÜ

Almanya'da Model Y arkadan itişli modeli 42 bin 990 Euro'ya satılıyor ve bu da aracın önceki perakende değerine göre yaklaşık yüzde 4,2'lik bir indirim anlamına geliyor. Model Y Long Range bir önceki fiyatına göre yüzde 8,1 düşüşle 49 bin 990 Euro'ya, Model Y arkadan itişli model ise yüzde 4,2 düşüşle 42 bin 990 Euro'ya satılıyor.

Fransa'da Tesla, Model Y otomobillerinin fiyatlarını yüzde 6,7'ye kadar düşürürken, Hollanda'da Tesla Model Y fiyatlarını yüzde 7,7'ye kadar düşürdü. Norveç'te ise şirket fiyatları yüzde 5,6 ile yüzde 7,1 arasında düşürdü.

Model Y'nin Avrupa'daki fiyat indirimleri, elektrikli SUV'un yeniden tasarlanacağına dair söylentilerin artmaya devam ettiği bir dönemde geldi. Aralık ayında yayınlanan bir rapora göre Tesla, şu anda Çin'de yenilenmiş Model Y spor aracı için hazırlık çalışmaları yürütüyor ve seri üretim 2024 ortalarında başlayacak. Model Y, geçen yıl çok küçük bir tasarım güncellemesi almış olsa da, bir sonraki güncelleme çok daha belirgin dış ve iç değişiklikler içerecek.