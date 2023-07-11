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Threads indirenlere kötü haber! Hesabı silmek için bundan vazgeçmeniz gerekecek

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Threads indirenlere kötü haber! Hesabı silmek için bundan vazgeçmeniz gerekecek
Threads nasıl silinir? Instagram hesabıyla bağlıysa işte yapmanız gereken şey...

Sosyal medya platformu Instagram'ın popüler uygulamalarından biri olan Threads, kullanıcıları için hesap silme konusunda tartışmalara yol açacak bir durumla karşı karşıya. Threads, kullanıcıların Instagram hesabını silmeden hesaplarını kalıcı olarak silmelerine izin vermiyor.

Threads, özellikle yakın arkadaşlarla ve sevdiklerle daha özel bir şekilde iletişim kurmayı sağlayan ve paylaşımları sınırlı bir çevreyle paylaşma imkanı sunan bir uygulama olarak dikkat çekmişti. Kullanıcılar, heyecanla Threads'e kaydolmuş ve zamanlarının bir kısmını bu yeni platformda geçirerek, eşleri ve dostlarıyla birbirlerini keşfetmiş, takip etmiş ve beğenilerini iletmekten mutluluk duymuşlardı.

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Ancak son yapılan açıklamayla ortaya çıkan bir gerçek, Threads hesabının kalıcı olarak silinmesinin mümkün olmaması oldu. Kullanıcılar, Threads hesaplarını silmek istediklerinde, Instagram hesaplarını tamamen silmeleri gerektiğini öğrendiler. Yani, Threads'e giriş yapmak kolaydı, ancak çıkmak için Instagram hesabını silmek gerekiyordu. Bu durum, birçok kullanıcının tepkisini çekti ve hesap silme işlemleriyle ilgili bir sorun olduğu düşüncesi oluştu.

Konuyla ilgili olarak Meta, Threads hesabının Instagram hesabının bir parçası olduğunu belirtti ve bu nedenle Threads hesabının sadece Instagram hesabı silinerek tamamen silinebileceğini ifade etti. Bu açıklama, Threads kullanıcıları arasında büyük bir tartışma başlattı ve konu, dünün en çok konuşulan konuları arasına girdi.

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Instagram CEO'su Adam Mosseri, Threads'in ilk gününü değerlendirdiği açıklamasında bu konuya da değindi. Mosseri, kullanıcı geri bildirimlerini dikkate aldıklarını ve hesap silme işlemiyle ilgili endişeleri çözmek için çalışacaklarını belirtti. Ancak, kullanıcıların Threads hesaplarını bağımsız olarak silebilme seçeneğine sahip olup olmayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Threads kullanıcıları, şu anda hesaplarını silmek istediklerinde Instagram hesaplarını silmek zorunda kalmaktan dolayı tedirginlik yaşıyor. Kullanıcılar, bu konuda daha fazla esneklik ve seçenek sunulmasını talep ediyor ve Meta'nın konuya ilişkin politikalarını yeniden gözden geçirmesini umut ediyor.

Bu gelişmelerle birlikte Threads kullanıcılarının hesap silme süreci ve platforma bağımlılıkları hakkında daha fazla tartışma bekleniyor.

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