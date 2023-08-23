Threads, kaybettiği kullanıcıları toplamak için ilginç bir yönteme başvurdu

Threads uygulaması son günlerde kaybettikleri kullanıcıların geri dönmesi için ilginç bir yöntem denemeye başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

THREADS KAYBETTİĞİ KULLANICILARI KAZANMAYA KARARLI

Twitter platformu olarak tanınan X uygulamasına rakip olarak ortaya çıkan Threads uygulaması kullanıma açıldıktan sonra ilk iki hafta içinde 100 milyon kullanıcı tarafından kullanılmaya başlandı. Ancak kullanıcıların sınırlı şekilde işlevler sunan platformdan kısa süre içinde ayrılmaya başladı. Ay sonuna gelindiğinde uygulamadaki kullanıcıların yarıdan fazlası üyeliğini sildirdi. Meta şirketi kaybettiği kullanıcıları kazanmak için internet sitesinde yeni özellikler sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.





Meta şirketinin sahibi Mark Zuckerberg yeni özelliğin önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacağını belirtti. Yapılacak güncellemeyle birlikte kullanıcıların gönderi yapabileceği, yayın akışlarını görebileceği ve diğer insanların gönderilerine de etkileşim gönderebileceği öğrenildi. Yine de mobil uygulamada bulunan özellikler ilk başlangıçta internet sitesinde olmayacak. Yani kullanıcılar internet sitesi üzerinden profil bilgilerini değiştiremeyecek ve Instagram platformundan direkt mesajlaşma özelliğine bağlanamayacak. Aynı zamanda Threads platformunun henüz bir arama özelliği de yok. Kullanıcılar Threads platformunu eksik bulduğu için üyeliklerini sildirirken bu özelliklerin kesinlikle olması gerektiği de konuşuluyor. Uzmanlar ise Threads platformunun basit şekilde kullanıma sunulduğu için kısa süre içinde yüksek kan kaybettiğini söylüyor.