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Threads'in ateşi çabuk söndü: Kullanıcı sayısıyla sınıfta kaldı

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Threads'in ateşi çabuk söndü: Kullanıcı sayısıyla sınıfta kaldı
Meta'nın Twitter'a rakip olarak tanıttığı Threads için işler pek de yolunda gitmiyor! Kullanıcı katılımı düşüşte, günlük aktif kullanıcı sayısı yüzde 70 azaldı. Detaylar haberimizde...

Meta'nın Twitter'a rakip platform olarak tanıttığı Threads, istenen başarıyı elde etmekten uzak görünüyor. Instagram çatısı altında bulunan Threads, yöneticilerin odaklandığı bazı özellikler nedeniyle kullanıcı katılımı ve etkileşiminde ciddi bir düşüş yaşadı.

YÜZDE 70'LİK BİR DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

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Pazar istihbarat firması Sensor Tower'ın tahminlerine göre Threads'teki günlük aktif kullanıcı sayısı hızla düşüş göstererek 13 milyona geriledi. Bu, 7 Temmuz'da zirve yaptığı tarihe göre yüzde 70'lik bir düşüş anlamına geliyor. Kullanıcıların uygulamada harcadığı ortalama süre de 19 dakikadan 4 dakikaya düşmüş durumda. Benzer şekilde, ABD'deki Android kullanıcıları için harcanan ortalama süre, çıkış günündeki 21 dakikalık zirveden 5 dakikaya düşmüş durumda.

Meta, platformun yeni özellikleriyle daha fazla kullanıcı kazanmayı hedefliyor ve eksiklikleri üzerinde çalışıyor. Ancak eleştirmenler ve uzmanlar, Threads'in diğer platformlarla kıyaslandığında fark yaratmadığına dikkat çekiyorlar. Ayrıca, Instagram'ın altyapısını kullanmasına rağmen bile diğer platformların sunduğu deneyimi sağlayamadığı görüşü yaygın. Threads'te markaların eksikliği de kullanıcıların memnuniyetsizliklerinden bir diğeri olarak öne çıkıyor.

Meta, Threads'in etkileşimini artırmak için yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Birden fazla hesap desteği, gönderi düzenleme yeteneği, kronolojik akış seçeneği gibi özelliklerin eklenmesi planlanıyor. Ayrıca, Twitter'daki gibi direkt mesajlaşma, konular, trendler ve gündem başlıkları da platformda yer alacak.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, topluluğu büyütmeden önce istikrarı sağlamaya odaklandıklarını ifade ederek, Threads'in kullanıcılar arasında daha olumlu bir deneyim sunması için çalıştıklarını belirtti. Ancak şu anda Threads'in beklenen başarıyı elde etmek için önünde önemli zorluklar olduğu görülüyor.

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