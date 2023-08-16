Threads'te yaprak dökümü: Twitter'ın yanından bile geçemedi

Threads uygulaması, Twitter'a rakip olarak ortaya çıkmış olsa da son verilere göre büyük bir kullanıcı kaybı yaşıyor. Facebook'un sahibi Meta tarafından geliştirilen Threads, günlük aktif Android kullanıcılarının neredeyse %80'ini kaybetti. Kullanıcı sayısıyla dikkat çeken bu uygulama, Twitter'a benzerlik gösterse de son raporlara göre günlük aktif kullanıcı sayısı %82 azalarak yalnızca sekiz milyon kullanıcıya düştü. Başlangıçta büyük ilgi gören Threads, zaman içinde kayda değer bir düşüş yaşamış gibi görünüyor. İşte detaylar...





THREADS KAN KAYBEDİYOR

Facebook'un sahibi olduğu Meta'nın uygulaması Threads, günlük aktif Android kullanıcılarının neredeyse yüzde 80'ini kaybetmiş durumda. The Verge'in aktardığına göre, Threads uygulaması büyük bir kullanıcı düşüşü yaşamış görünüyor. İşte diğer ayrıntılar...

Sosyal medya platformları arasındaki rekabet kızışıyor, ancak Twitter rakibi olarak öne çıkan Threads uygulaması büyük bir gerileme yaşamaktadır. İşte, Threads'in bu düşüş hikayesi:

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi olan Meta'nın geliştirdiği Threads uygulaması, gün geçtikçe ciddi bir kullanıcı kaybı yaşamaktadır. Önceleri Twitter'a rakip olarak lanse edilen Threads, kısa bir süre içinde büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşarak dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak son gelen verilere göre, Threads uygulaması neredeyse günlük aktif Android kullanıcılarının yüzde 80'ini kaybetmiş durumda.



Threads, benzerlikleriyle Twitter'ı anımsatsa da aslında tam olarak Twitter değil. Kullanıcı sayısındaki bu dramatik düşüş, uygulamanın gerçek Twitter deneyimi sunamamasından kaynaklanıyor olabilir. 31 Temmuz itibariyle yapılan rapora göre, Threads'in günlük aktif kullanıcı sayısı lansmana kıyasla tam %82 oranında azalmış durumda. Artık her gün sadece sekiz milyon kullanıcı bu uygulamaya erişiyor.

The Verge'in aktardığına göre, bu düşüş Facebook'un, Instagram'ın ve WhatsApp'ın sahibi Meta için ciddi bir darbe anlamına geliyor. Threads'in neredeyse yüzde 80'lik kullanıcı kaybı, platformun kullanıcıların ilgisini çekememesi veya yetersiz deneyim sunması gibi faktörlere işaret ediyor olabilir. Sosyal medya rekabeti devam ederken, Threads'in bu düşüşü sektördeki değişkenlikleri ve kullanıcı beklentilerini de yansıtıyor.