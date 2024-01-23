TikTok’ta çalışan veri bilimcilerin yazılım mühendislerinin maaşı belli oldu!

TikTok, Amerika’daki kentlerde işe alım yapmayı sürdürüyor. Google ve Meta gibi teknoloji devleri maliyetleri azaltmak amacıyla çalışanlarını işten çıkarırken, TikTok ise şu anda Amerika’da 2 bin 500'den fazla kişiyi işe almayı planlıyor.

aksiyon.com.tr’nin haberine göre, TikTok çalışanlarının Amerika’da ne kadar kazandığına yönelik gerçekleştirilen bir analiz kapsamında, yaklaşık 965 iş için maaş verileri ile beraber 2 bin 517 ABD çalışma vizesi müracaatına dayanarak güncellendi.





VERİ BİLİMCİLER 320 BİN DOLARA KADAR KAZANIYOR

ABD Çalışma Bakanlığı Yabancı İşgücü Sertifikasyon Ofisince paylaşılan kamuya açık veriler, TikTok ve ByteDance şirketlerinin Amerika’da çalışma vizesiyle işe almak istedikleri yabancı çalışanlara ne kadar maaş vereceklerini gösteriyor. Firmaların kanuni olarak yabancı personellere ve yerli personellerle beraber aynı maaşı vermeleri gerekiyor. Bu kapsamda, veriler TikTok'un veri biliminden mühendisliğe ve e-ticaret işlerine kadar geniş bir yelpazedeki pozisyonlar için ne kadar maaş teklif ettiği konusunda oldukça iyi bir fikir veriyor.

Örneğin, bir veri bilimcinin bir senede 120 bin ila 320 bin dolar maaş alabileceğini ve yazılım mühendisi için ise yaklaşık 145 bin dolar maaş teklif ettiğini gösteriyor.

Veriler yalnızca temel maaşları kapsarken, hisse senedi opsiyonları veya nakit ikramiyeler gibi tazminat çeşitlerini kapsamıyor.