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Tiktok yazısı olmadan video nasıl indirilir?

Tiktok uygulamasında yer alan videoları çok beğeniyor ve videoyu indirmek istiyor olabilirsiniz. İndirilen videolarda logo ve etiket gibi detayların yer almasını istemiyorsanız bazı uygulamalar üzerinden istediğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Artık logosuz ve etiketsiz Tiktok videoları indirmek çok kolay. Tüm detaylar haberimizde.

07 Haziran 2021 Pazartesi 13:34
Tiktok yazısı olmadan video nasıl indirilir?
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Tiktok yazısı olmadan nasıl video indirilir? MusicallyDown 

Tiktok ortamında beğenilen videoları üzerinde isim ve logo yazısı olmadan indirmek isteyen kişiler, nasıl yapacaklarını merak ediyor. Bunun yolu oldukça basit. Öncelikle indirilmek istenen video seçilir. Gönderide bulunan paylaş kısmına tıklanır ve paylaşımın bağlantısı kopyalanır. Telefonunuzdan musicallydown.com sayfası açılır. Kopyalanan bağlantı buraya yapıştırılır. İndirme işlemi tamamlanır. İndirme geçmişini görüntülemek için CTRL+J tuşlarına basılmalıdır. Bu işlemler yapıldığı zaman istenilen video logo ve isim olmadan cihazınıza kaydedilir. 

Tiktok canlı video nasıl indirilir? Filigransız

Canlı yayın açılabilmesi için 1.000 takipçinizin bulunması gerekmektedir. 1.000 takipçisi olan kişiler canlı yayın açabilmektedir. Bu canlı videoları indirmek IOS işletim sisteminde mümkündür. İlk olarak kaydedilmek istenen video seçilir ve sağ üst kısımdaki paylaş butonundan, canlı fotoğraflar yazısı seçilir. Seçilen gönderi canlı fotoğraf olarak cihazınıza kaydedilir. Cihazınızdaki fotoğraflar kısmından IOS paylaşım menüsü açılır. Video olarak kaydetme seçeneğine tıklanır ve kaydetme işlemi tamamlanır. 

sssTiktok nasıl kullanılmaktadır?

En fazla kullanılan uygulamalardan biri olan sssTiktok kullanması çok basittir. Öncelikle cihazınıza bu uygulamayı indirmeniz gerekmektedir. Kaydedilmek istenilen video seçilir ve ekrandaki paylaş kısmından video kopyalanır. Uygulamada yer alan kısma yapıştırılır. Daha sonra indir kısmına tıklanır ve işlem bitirilir. 

Tiktok video indirme işlemi neden yapılır?

En çok sevilen videoları kaybetmeden tekrar izlemek istenilebilir. İndirme programları bu videoları cihazınıza kaydederek istediğiniz zaman izleyebilmenizi sağlar. Reklamsız ve etiket olmadan video indirme programları, arkadaşlarımızla bunları paylaşmamızı, intenet harcamadan videoları tekrar izleyebilmemizi, kalite kaybı yaşamadan eğlenceli videolara erişimimizi sağlar.

Tiktok filigran kaldırma programları hangileridir?

Her videoda logo bulunmaktadır ve bu logoları görmek çoğu kişinin hoşuna gitmemektedir. Gerekli uygulamalar indirilerek videoları logosuz ve etiketsiz izleyebiliriz. Bu uygulamaları sizler için aşağıda sıraladık. 

-Musicallydown.com


-sssTiktok

-Tiktokdowland.online

-Tr.savefrom.net

-İnstatakipci.com

-Tmate

-Snaptik

-Likee

Tiktok yazısı bulunmadan nasıl video kaydedilir?

Beğenilen videoları bazen kendi sosyal hesaplarımızda paylaşmak ve bu videolara logosuz bir şekilde ulaşmak isteyebiliriz. İstenilen bu işlemi yapmak çok da zor değil. Gönderileri kaydedebileceğiniz yöntemlerden biri de, indirilmek istenilen videonun üzerine parmağınızı uzun bir süre basılı tutun. Daha sonra çıkan kaydetme seçeneğine tıklayın ve onay verin. Kolay bir şekilde işleminiz gerçekleşmiş olacaktır. Fakat bazı durumlarda onay seçeneği çıkmayabilir. Bu gibi  durumlarda önce videoda bulunan paylaş kısmına tıklanır ve sunulan sosyal medya kısımlarından hesabınızın bulunduğu bir platformu seçin. Daha sonra kaydete tıklayın ve işleminiz tamamlanmış olacaktır. 


Son Güncelleme: 07.06.2021 13:34
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Anahtar Kelimeler:
VideoTiktokIndirme
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