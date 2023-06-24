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TikTok'ta 1,2 Milyar Liralık Siber Suç Operasyonu

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TikTok'ta 1,2 Milyar Liralık Siber Suç Operasyonu
TikTok yayınları incelenen fenomenlerin gerçekleştirdiği yayınlardaki konuşmalardan şüphelenen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TikTok'ta gerçekleştirilen siber suç operasyonunda 1,2 milyar lirayı aşan para akışı tespit etti. Operasyon sonucu 163 şüpheli yakalanırken, 10 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TikTok yayınları incelenen fenomenlerin gerçekleştirdiği yayınlardaki konuşmalardan şüphelendi.

Söz konusu platformlardaki yayıncılar ve bu kişilere para aktaran şüphelilerle ilgili yapılmış olan incelemelerde, para aktaran kişilerle söz konusu yayıncıların anlaşmalı olduğu bilgisi verildi.

Para trafiğinde kullanılan kredi kartların çalıntı veya ya da kopyalandığını tespit edilen emniyet güçleri, yayıncılara ve para gönderenlere ait 4 binden fazla banka hesap hareketini incelemeye alarak her hareketi didik didik araştırdı.

Siber polisinin hazırlamış olduğu araştırmalarda banka hesaplarında 1,2 milyar lirayı aşan para akışı olduğu ortaya çıktı.

TikTok'ta Jeton Sistemi

Polis, kullandıkları hesap hareketleri incelenen söz konusu şüphelilerin ‘TikTok' isimli sosyal medya platformunda “jeton” adı verilmiş olan dijital para alabildiklerini, ardından tek seferliğine o jetonu geri iade edebildiklerini, lakin aldıkları jetonu sadece anlaşmalı oldukları fenomenlere gönderdiklerini, bu fenomenlerin de parayı önceden belirlenen hesaplara aktardıklarını belirledi.

TikTok, fenomenden jetonun geri iadesi için parayı geri isteyince ise fenomenler bu parayı harcadıklarını ve geri iade edemeyeceklerini belirtince söz konusu sosyal medya platformunun bu iadeleri kendi hesabı üzerinden yaptığı anlaşıldı. Söz konusu mecrada para trafiğinin anlaşmalı kişiler arasında döndüğünü belirleyen siber polisi, bu tür TikTok'un 1,2 milyar zarara uğratıldığını tespit edince adı geçmeyi başaran kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon Sonucu

İstanbul başta olmak suretiyle 37 ilde 216 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda aralarında sosyal medya fenomenlerinin de olduğu toplamda 163 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 94'ü emniyetteki ifade işlemleri sonrası serbest kaldı.

Konuya ilişkin 67 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin tamamlaması sonrasında Çağlayan'da yer alan İstanbul Adalet Sarayı'na yollandı. Burada Savcılığa ifade veren şüphelilerden 33'ü tutuklama talebiyle, 34'ü ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe yollandı. 10 şüpheli tutuklandı

Tutuklanan İsimler

Sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 57 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Tutuklanan isimlerin arasında Kenan Kerim Kekeç, Recep Toprak, Abdulsamet Kaya, Ahmet İsmet Baştürk gibi uygulamada takipçileri yüksek kişilerin olduğu öğrenildi.

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