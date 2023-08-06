TikTok'un bu hamlesi milyonlarca poundluk cezayı getirdi

Günümüzde nerdeyse her gün hayatımıza bir uygulama ekleniyor. TikTok’ ta bu uygulamaların başında geliyor. Başta Çin olmak üzere dünya üzerinde birçok ülkede çok yaygın olarak kullanılan bu uygulama çoğu kez aile ve toplum düzenini bozduğu haberleri ile karşımıza çıkıyor. İşte bu haberlere bir yenisi daha eklendi. Detaylar haberimizde…







TİKTOK MİLYONLARCA POUND DEĞERİNDE CEZA ALABİLİR. ÇOCUKLARIN MAHREMİYETİNİ İHLAL ETMEKLE SUÇLANIYOR

Avrupa Birliği, Çinli sosyal medya platformu TikTok'a çocukların mahremiyetini ihlal ettiği gerekçesiyle ağır para cezasını onayladı. TikTok'un ihlal nedeniyle milyon sterlinlik para cezalarıyla karşı karşıya kalması bekleniyor. Bu ceza yaklaşık 4 hafta içinde açıklanacak.

Avrupa Birliği Veri Koruma Komisyonu, platformun 2021 yılında merkezinin bulunduğu İrlanda Veri Koruma Otoritesi tarafından TikTok'un 13 ila 17 yaş arasındaki kullanıcılara yönelik veri korumasına yönelik olarak başlattığı soruşturma hakkında görüş bildirdi.

Kurul, İrlanda'nın veri koruma otoritesinin bağlama kararında haklı olduğunu tespit ederek TikTok'un para cezasına çarptırılmasına izin verdi.

Dört hafta içinde açıklanacak olan cezaların milyonlarca sterlini bulması bekleniyor.

Nisan ayında Avrupa Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında Avrupa'da faaliyet gösteren büyük dijital platformlara ve arama motorlarına katı kurallar getireceğini duyurdu. Alibaba, Amazon, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube ve Zalando'nun bu sınıflandırmaya dahil olduğu açıklandı...

Tespit edilen platformlar, yanlış bilgilendirmeyi sınırlandırma, yasa dışı içeriği hızlı bir şekilde kaldırma, reşit olmayanları çevrim içi ortamda daha iyi koruma, risk değerlendirmeleri yapma, riskleri azaltmak için adımlar uygulama ve dış denetimler sunma gibi DSA kurallarına uymalıdır.