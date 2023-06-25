Titra Teknoloji'nin Kamikaze Projesi DELİ Testlerini Başarıyla Tamamladı

Titra Teknoloji, DELİ Taktik Kamikaze Sistemi Projesi'ni yaklaşık 1,5 yıl önce başlattı. DELİ, Ekim 2022'de düzenlenen SAHA EXPO'da ilk kez sergilendi. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yüksek etki çapına sahip harp başlığına sahip olan DELİ, otonom ve manuel operasyonel yeteneklere sahip. Karıştırma önleyicilerle güvenlik seviyesi artırılan DELİ, saatte 80 kilometre seyir hızına, 180 kilometre maksimum hıza ulaşabiliyor. Deli, 3 bin 500 metre maksimum irtifa, 150-500 metre operasyonel irtifa ile muharebe sahasına çıkmaya hazırlanıyor.

Yoğun test sürecini geride bırakıp atış sahasına çıktı

Kamikaze projesinde platform, sistem, alt sistemlerin doğrulaması için çok sayıda uçuş ve dalış gerçekleştirildi. Son olarak canlı mühimmatla nihai kalifikasyon testi gerçekleştirildi. Testlerde, önceden belirlenmiş hedeflere TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği mühimmat ve tapa sistemiyle intihar dalışları gerçekleştirildi. Katapultla ve elle fırlatma suretiyle yapılan testler başarılı şekilde tamamlandı ve hedefler tam isabetle vuruldu. Bundan sonraki çalışmalar anti zırh özelliğine sahip daha büyük mühimmatlarla hedefleri vurma üzerine yoğunlaşacak.

Stratejik bir ürünü ülkemize kazandırdık

Titra Teknoloji Genel Müdürü Davut Yılmaz, DELİ Kamikaze Projesi'nde geliştirdikleri yazılım ve donanımların doğrulamasını tamamladıklarını belirtti. Bu hafta yapılan testlerde ise ilk defa canlı mühimmat kullandıklarını ve önceden belirledikleri hedefleri tam isabetle vurduklarını açıkladı. Yılmaz, projedeki paydaşları TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği mühimmat ve tapa sistemiyle bu ürünün kendi sınıfında dünyanın en iyisi olmaya aday olduğunu söyledi. Kamikazelerin savaşlarda giderek artan önemi düşünüldüğünde, ülkemize kazandırılan bu stratejik üründen oldukça mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.