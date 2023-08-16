Togg T10X araçlar Zeytinburnu merkezde teslimat için bekliyor!

Temmuz ayında Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un bir sonraki kazananları araçlarını teslim alacak ve pazar lideri konumlarını koruyacaklar. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirilen Togg'un C-Suv segmentindeki T10X modelleri sahiplerine teslim edilmesi için Zeytinburnu merkezde tutuluyor. Teslimat için bekletilen araçlarının çoğunun siyah (Oltu) ile mavi (Gemlik) olduğunu belirtmekte fayda var.

Togg'un Zeytinburnu'nda bulunan araç test ve dağıtım merkezindeki T10X araçları dikkat çekti. T10X araçları tek tek dizilmiş, yeni sahiplerini bekliyorlar.

SİYAH VE MAVİ ARAÇLARA YÜKSEK TALEP





Kırmızı, mavi, bej, gri ve siyah renklerde park halindeki T10X araçları oldukça heyecan yarattı. Park halindeki araçlar arasında çok sayıda mavi ve siyah modelin olduğu dikkat çekti.

PAZAR LİDERLİĞİNİ DEVAM ETTİRİYOR

Togg tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir açıklamada, elektrikli C-SUV segmentinde pazar lideri olarak konumunu koruyarak 1.435 teslimatın gerçekleştiği duyurulmuştu. Bu sayıdan 627'si Temmuz ayına kadar rapor edildi. Togg T10X ön siparişleri ise 16-27 Mart tarihleri ??arasında alınırken, 7 günde 100 binin üzerinde ön sipariş alındığı bildirildi.

2023 yılına kadar 12 bin şeklinde açıklanan akıllı cihaz sayısının ise 20 bin olarak güncellendiği duyuruldu. Ayrıca 20 bin kişi de bekleme listesindeydi.

Togg'un yaptığı teslimatlar sayesinde T10X modelleri Türkiye'nin birçok ilinde trafiği hareketlendirdi.