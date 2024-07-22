TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan İnsan Kaynağı Vurgusu

TÜBİTAK Başkanı Mandal, İnsan Kaynağının Gücüne Dikkat Çekti

Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı olarak Gaziantep'te düzenlenen bir etkinlikte, savunma sanayisindeki kendi kendine yeterliliğin önemine vurgu yaptı. Mandal, "Savunma sanayisinde kendi kendimize yettiğimizi biz değil, tüm dünya görüyor. Bunu tüm alanlarda yapabilmeliyiz. Bunlar için olmazsa olmaz en önemli güç insan kaynağıdır," dedi.

Geleceğe Hazırlık İçin Eğitim Koşulları

Mandal, Şahinbey Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) işbirliğiyle açılışı yapılan Uyum ve İnovasyon Merkezi'nde, iklim değişikliği ve diğer zorlukların insanlığın üzerinde duracağını belirtti. "Geçen cuma günü yaşanan dijital dönüşüm etkinlikleri, gelecekte karşılaşacağımız zorluklara hazırlıklı olmamız gerektiğini gösteriyor," ifadelerini kullanan Mandal, insan kaynağının bu zorlukların üstesinden gelinmesinde en büyük potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Merkezin Önemi ve İçeriği

Mandal, Uyum ve İnovasyon Merkezi'nin bilim ile sanat alanında çok sayıda faaliyet gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, "Kazandığımız becerileri tasarımın ötesinde üretime dönüştürebilmeliyiz. Bu nedenle merkez oldukça kıymetli," dedi.

Yerel Destek ve Gençlere Fırsatlar

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin bilime, sanata ve spora ulaşabilmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Ayrıca, IOM Türkiye Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz Bölge Ofisi Müdürü Zülfiye Kazım, merkezin ileri teknoloji laboratuvarı olduğunu belirterek, bu fırsatın öğrenciler için büyük bir avantaj sunduğunu vurguladı.

Açılışın Ardından Merkez İncelendi

Konuşmaların ardından, Prof. Dr. Hasan Mandal ve diğer katılımcılar, kurdele keserek Uyum ve İnovasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi ve merkezi inceledi.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) işbirliğinde hazırlanan Uyum ve İnovasyon Merkezi açıldı. Açılışa Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal (sol4), Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu (sağ4), IOM Türkiye Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz Bölge Ofisi Müdürü Zülfiye Kazım (sol2) ile davetliler ve öğrenciler katıldı.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) işbirliğinde hazırlanan Uyum ve İnovasyon Merkezi açıldı. Açılışa Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal (sol4), Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu (sağ4), IOM Türkiye Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz Bölge Ofisi Müdürü Zülfiye Kazım (sol2) ile davetliler ve öğrenciler katıldı.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) işbirliğinde hazırlanan Uyum ve İnovasyon Merkezi açıldı. Açılışa Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal (sol4), Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu (sağ4), IOM Türkiye Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz Bölge Ofisi Müdürü Zülfiye Kazım (sol2) ile davetliler ve öğrenciler katıldı.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) işbirliğinde hazırlanan Uyum ve İnovasyon Merkezi açıldı. Açılışa Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal (sol4), Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu (sağ4), IOM Türkiye Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz Bölge Ofisi Müdürü Zülfiye Kazım (sol2) ile davetliler ve öğrenciler katıldı.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) işbirliğinde hazırlanan Uyum ve İnovasyon Merkezi açıldı. Açılışa Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal (sol4), Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu (sağ4), IOM Türkiye Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz Bölge Ofisi Müdürü Zülfiye Kazım (sol2) ile davetliler ve öğrenciler katıldı.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) işbirliğinde hazırlanan Uyum ve İnovasyon Merkezi açıldı. Açılışa Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal (sol4), Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu (sağ4), IOM Türkiye Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz Bölge Ofisi Müdürü Zülfiye Kazım (sol2) ile davetliler ve öğrenciler katıldı.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) işbirliğinde hazırlanan Uyum ve İnovasyon Merkezi açıldı. Açılışa Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal (sol4), Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu (sağ4), IOM Türkiye Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz Bölge Ofisi Müdürü Zülfiye Kazım (sol2) ile davetliler ve öğrenciler katıldı.