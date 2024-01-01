TÜBİTAK, yapay zeka teknolojisine destek verecek

Yapay zeka teknolojisinin, müşteri kuruluşlarının ihtiyaçlarına uygun ürün ve çözümlere dönüştürülmesi durumuna katkı sağlamayı ve "Türkiye'nin yapay zeka ekosistemini" canlandırmayı amaçlayan 'TÜBİTAK'ın Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı' sona erdi.

Bu destek modeli, yapay zeka alanında çözüme ihtiyaç duyan, en az bir şirketin, en az bir üniversite enstitüsü/merkez veya kamu araştırma merkezi/kurumunun teknoloji sağlayıcısının olduğu TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü ile birlilkte konsorsiyum içerisinde çözümler üretme konuları amaçlandı.

Bu özel çağrı ile Türkiye'deki yapay zeka ekosistemindeki KOBİ'leri ve start-up organizasyonlarını desteklemeyi, aktörlerini işbirlikçi bir modele yönlendirmeyi, aktif olarak işbirliği yapmayı, anonim olarak bilgi toplamayı ve Yapay Zeka Enstitüsü aracılığı ile ihtiyacı olan şirketlere aktarmayı hedeflerken bu alanda insan kaynakları araştırmacılarının yetiştirilmesi de hedeflenmekte.





ÇAĞRININ ARDINDAN 32 KONSORSİYUM BAŞVURDU

2023 yılında 32 firma 32 projeye çağrı yapmak üzere kayıt yaptırdı. Bunlardan 17 tanesi kabul edilmiş olup, 2 tanesinin değerlendirilme süreci devam etmektedir. Destek çerçevesinde kabul kararı verilen projelerin tahmini bütçeleri 55 milyon 428 bin 299 lira. Çağrı sırasında fintech'in de aralarında bulunduğu beş tematik alanda projenin başvuruları da kabul edildi. Desteklenen projelerden 8'i akıllı üretim sistemleri alanında, 3'ü akıllı tarım, gıda ve hayvancılık alanında, 4'ü iklim değişikliği iklim ve sürdürülebilirlik alanında, 2'si ise akıllı eğitim teknolojileri alanında proje olarak belirlendi.

İlki geçtiğimiz yıl 4 tematik alanda açılmış olan çağrıya 22 kurum kayıt yaptırdı, 22 projeyle, 10'u 17 milyon 957 bin 609 lira bütçeyle desteklendi. Bu ittifak tarım, gıda ve hayvancılık ile birlikte iklim değişikliğiyle sürdürülebilirlik, akıllı üretim sistemlerinin, finansal teknoloji alanlarında akıllı projeleri içeriyor.