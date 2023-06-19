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Türk Telekom'dan dev kampanya! 81 ilde ücretsiz WiFi hizmeti

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Türk Telekom'dan dev kampanya! 81 ilde ücretsiz WiFi hizmeti
Türk Telekom, 20 Haziran Dünya WiFi Günü dolayısıyla 81 ilde binlerce lokasyonda kullanıcılara özel ücretsiz WiFi hizmeti sağlıyor. Şirket, aynı zamanda deprem bölgesinde çadır kentler ve konteyner kentlerin iletişim altyapısını kurarak bölgeye internete erişim desteği sağlıyor.

Türk Telekom, WiFi Hizmetiyle Her Yerde İnternet Erişimini Sağlıyor

Türk Telekom, insan odaklı yaklaşımı ve her insan için erişilebilir iletişim vizyonuyla, uçtan uca çözümler sunuyor. Şirket, Türkiye'nin dört bir haricinde WiFi hizmeti sunarak hizmet alanını zaman içinde genişletiyor. Bu kapsamda, 20 Haziran Dünya WiFi Günü dolayısıyla 81 ilde binlerce lokasyonda kullanıcılara özel ücretsiz WiFi hizmeti sağlıyor.

Türk Telekom, Deprem Bölgesinde İnternet Erişimini Sağlıyor

Türk Telekom, deprem bölgesinde çadır kentler ve konteyner kentlerin iletişim altyapısını kurarak bölgeye internete erişim desteğini sürdürüyor. Bölgede iletişimin sürekliliğine yönelik çalışmalarına devam eden şirket, AFAD koordinasyonu ile depremden etkilenmiş olan vatandaşların barınma ihtiyacını karşılayan çadır kentlerde mobil ve WiFi hizmeti, konteyner kentlerde ise kurduğu altyapı üzerinden WiFi hizmeti sağlıyor.

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