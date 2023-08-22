Türk Telekom'dan Tivibu kampanyasıyla sevindirdi: 1 ay ücretsiz kullanılabilecek

Uzun yıllardır milyonlarca insanın evinde bulunan Türk Telekom Tivibu kullanıcılarına özel yeniliklerine ve kampanyalarına devam ediyor. Detaylar haberimizde…



TÜRK TELEKOM'DAN TİVİBU KAMPANYASI: İLK AY ÜCRETSİZ

Online uygulamada ilk ay ücretsiz kampanya Tivibu'da. Dijital kanallardan yapılan uygulamalar için geçerli olan kampanya kapsamında Tivibu paketi satın alan müşteriler, 24 ay kalmayı taahhüt ettikleri takdirde aboneliklerinin ilk ayı için ücret ödemezler.

Türk Telekom, dijital televizyon platformu Tivibu için yeni bir kampanya başlattı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, dijital kanallardan yapılan başvurularda geçerli olan kampanya kapsamında Tivibu paketi satın alan müşterilerden, 24 ay kalmayı taahhüt etmeleri halinde ilk ay ücreti alınmayacak.

Dijital kanallardan üye olarak kampanyadan yararlanan Tivibu müşterileri için 24 ay taahhüt süresi boyunca avantajlı fiyatlar garanti edilmektedir. IPTV paketlerinin fiyatı 2-12. aylar için 61 TL`den, 13-24. aylar için ise 81 TL'den başlıyor.

Müşteriler turktelekom.com.tr, tvbu.com.tr veya Türk Telekom Online Alım Satım adreslerinden kampanyaya katılabilir.

Yenilenen arayüzü ile kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyan Tivibu, 7 güne kadar geri alma özelliği ile geçmiş programları tekrar izlemenizi sağlıyor.

Kullanıcıların önceki izleme alışkanlıklarına göre sevecekleri ve Türkiye'de "ilk" olan ve "Benim Kanalım"da yayınlanan filmlerin yer aldığı filmler, kişiye özel içerikler barındırıyor.

"Durdur İzle", "İndir İzle", "Kaydet İzle", "İngilizce Ara Yüz", "Çocuk Profilleri" ve "Ebeveyn Kontrolleri" ile TV deneyimini yukarılara taşıyor. Üstelik kullanıcılar, Tivibu Go uygulaması ile Tivibu'nun içeriklerine online bağlantı ile her yerden ulaşabiliyor.