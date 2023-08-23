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Türkiye'deki sosyal medya kullanma istatistikleri hayrete düşürdü

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Türkiye'deki sosyal medya kullanma istatistikleri hayrete düşürdü
Oregon Üniversitesi'nin raporuna göre, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri sosyal medya benimsemesinde öne çıkıyor. Raporda, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölge ülkelerinde insanların günde üç saatten fazla sosyal medya kullandığı belirtildi. Raporun ayrıntıları haberimizde...

Oregon Üniversitesi'nin Mart 2023 tarihli raporuna göre, sosyal medya kullanımında Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri öne çıkıyor. 

GÜNDE 3 SAATTEN FAZLA SOSYAL MEDYA KULLANILIYOR

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Oregon Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği bu çalışma, özellikle Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye bölgelerindeki medya ve internet kullanım alışkanlıklarını ele aldı. Raporda Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Lübnan ve Umman gibi ülkelerin sosyal medya kullanımında öne çıktığı görüldü.

Uzmanlar, MENA bölgesinde (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) insanların günde üç saatten fazla sosyal medya kullandığını belirterek, bu durumun sosyal medyanın hayatın önemli bir parçası haline geldiğini gösterdiğini vurguladı. Kısa videoların da popülerliği artırdığına dikkat çekildi.

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail ve Fas gibi ülkelerin toplamda yüzde 59,3 sosyal medya benimseme oranına sahip olduğu belirtildi. Uzmanlar, bu ülkelerin dinamik sosyal medya pazarlarını temsil ettiğini ifade etti.

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