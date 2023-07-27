Türksat 6A uydusunun uzaya ne zaman gönderileceği belli oldu

Bakan Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'ın 60. kuruluş yıldönümü münasebetiyle tesiste düzenlenen törene katıldı. Bakan Kacır, burada yaptığı açılış konuşmasında, kuruluşun inovasyon ve iş anlayışı ile bilim ve teknoloji ekosisteminde öncü olduğunu söyledi.

TÜBİTAK'ın ülkenin araştırma kapasitesini güçlendirerek bilim, teknoloji, Ar-Ge ekosisteminin altyapısında ilk adımları attığına işaret eden Bakan Kacır, kurumun "Milli Teknoloji Hareketi"nin bayraktarlığını yaptığını söyledi.

Kacir, "Milli Teknoloji Hamlesi"nin başarılı bir şekilde uygulanmasının güçlü bir sanayi, ileri teknoloji ve teknoloji tüketen değil gelişen ülke olabilme becerisi ile mümkün olacağını ifade ederken TÜBİTAK'ın sanayi destek programları ile Ar-Ge ve inovasyon kabiliyetlerini artırırken, özel sektörün de Ar-Ge kültürünü benimsemesine, teknoloji ve inovasyona dayalı sanayiye dayalı projeler geliştirmesine olanak sağladıklarını da aktardı.

Sektörün Ar-Ge'ye verdiği öneme dikkat çeken Bakan Kacır, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:





"2002'de 386 olan destek almış proje sayısını 2022'de 3.669'a çıkardık ve destek miktarını bugün 712 milyon liradan 1.7 milyar liraya yükslettik. 2002'den bu yana 57 milyar lirayı aşkın projeye destek sağladık. 2012'den bu yana 1.23 milyar lira ile 2.140 girişimciyi destekledik. TR fonlarının toplam yatırım tutarları ise 1milyar 300 milyon liradan fazladır.

Geleceğin Türkiye'sinde TÜBİTAK bugün nasılsa yarın da öncülük rolünü sürdürecektir. Tam bağımsız ve aynı zamanda müreffeh bir Türkiye için çabalayan TÜBİTAK ile birlikte, milli teknoloji hamlesinin önümüzdeki dönem vizyonu doğrultusunda Türkiye uzmanlığımızı temel araştırma alanlarında derinleştireceğiz.

Bu kapsamda araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesine destek vermeye ve küresel liderliğe giden yolda girişimcilerin fikirlerini ürüne dönüştürmeye devam edeceğiz. Ülkemiz inovasyon ve Ar-Ge ekosistemindeki tüm oyuncuların aktif katılımı ile oluşturulan yüksek teknolojideki platformları ve endüstriyel inovasyon ağlarına daha da çok ağırlık vereceğiz. Düzenlediğimiz ve yayınladığımız bilim merkezleri, deneysel çalıştaylar, TEKNOFEST ile bilimi ve teknolojiyi toplumun tüm kesimleriyle yakınlaştırmaya devam edeceğiz. "Türk Yüzyılı"nı bilimin, dijitalleşmenin, üretimin ve gelişimin yüzyılı yapmaya kararlıyız.





'Türk Yüzyılı'nda tüm hedeflerimize ulaşıp ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine yükselteceğiz."

İlk milli Türksat 6A haberleşme uydusunun TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirildiğini hatırlatan Kacır, “Test biraz uzun sürdü ama sözümüzü tuttuk. İnşallah 2024 Mart'ında Türksat 6A'yı İMECE olarak başarıyla uzaya göndereceğiz."