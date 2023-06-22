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TUSAŞ, SÜPER ŞİMŞEK'i Paris Airshow'da Sergiledi

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TUSAŞ, SÜPER ŞİMŞEK'i Paris Airshow'da Sergiledi
TUSAŞ, SÜPER ŞİMŞEK'i Paris Airshow'da insansız hava aracı AKSUNGUR'un kanat altında ve bağımsız şekilde sergileyerek vitrine çıkardı. SÜPER ŞİMŞEK projesi yüksek hızlı ve yüksek irtifaya çıkabilen bir hedef uçağı olarak başladı. İlk olarak hedef uçak olarak kullanılacak olan SÜPER ŞİMŞEK'in sahte hedef ve taarruz amaçlı mühimmatlı versiyonları da geliştirilecek.

TUSAŞ, SÜPER ŞİMŞEK'i Paris Airshow'da Sergiledi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), SÜPER ŞİMŞEK'i Paris Airshow'da insansız hava aracı AKSUNGUR'un kanat altında ve bağımsız şekilde sergileyerek vitrine çıkardı.

TUSAŞ Taktik İHA Ürün Başmühendisi Özgür Sayın, ŞİMŞEK ve SÜPER ŞİMŞEK projelerinin yöneticiliğini yürüttüğünü söyledi.

SÜPER ŞİMŞEK projesinin yüksek hızlı ve yüksek irtifaya çıkabilen bir hedef uçak olarak başladığını aktaran Sayın, şunları kaydetti: 'Burada ilk talep hava savunma sistemlerimizin doğrulama testlerinde kullanılması amacıyla yüksek hızlara çıkan bir platform olarak geldi. Bu ihtiyacı karşılamak için çalışmalarımız başladı. Bu kapsamda o görevi yapabilecek platformu çıkarmış durumdayız. Devamında da SÜPER ŞİMŞEK'in farklı faydalı yük konfigürasyonları olacak. Bunların içinde elektronik harp, sinyal karıştırma, mühimmat konfigürasyonları gibi farklı alternatifleri uçağa entegre ederek kullanıcılarımızla buluşturmayı hedefleyeceğiz.'

SÜPER ŞİMŞEK'in göreve hazır olması için çalışmaların sürdüğünü belirten Sayın, eylül ayı itibarıyla platformun hazır olmasını beklediklerini ifade etti.

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