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TV+ PRO ile TV'ler akıllı televizyona dönüşüyor

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TV+ PRO ile TV'ler akıllı televizyona dönüşüyor
TV+, TV+ PRO ürünü ile her TV'yi akıllı televizyona dönüştürerek kullanıcılara ileri seviyede televizyon deneyimi sunuyor. TV+ PRO, kullanıcıların tek platformdan içeriklere ulaşmasını sağlayarak ‘süper platform' durumuna geliyor.

Dijital İçerik Platformu TV+, TV+ PRO Ürünü ile Yeni Bir Dönem Başlatıyor

TV+ PRO, kullanıcı dostu bir ürün olarak tasarlanmıştır ve lisanslı Android TV tabanlı yazılımı ile kullanıcılara ileri seviyede televizyon deneyimi sunar. Bu sayede her TV'yi akıllı televizyona dönüştürür. PRO'nun içindeki TV+ uygulaması sayesinde kullanıcılar, HDMI bağlantısı olan TV'lerin tamamında ve internet erişimi olan tüm noktalarda binlerce içerik ve Premium televizyon kanalına erişebilirler. Kullanıcılar, TV+ PRO ile Google Play Store'daki tüm uygulamalara da ulaşabilir ve cihazlarına indirebilirler. TV+ PRO'nun ‘taşınabilir' olması da kullanıcıyı tek ekranla, tek mekânla sınırlamaz.

TV+ PRO ile Kullanıcıların Tek Platformdan İçeriklere Ulaşması Sağlanıyor

TV+, yerli ve yabancı son derece dijital platform ve dünyaca ünlü stüdyolarla iş birliği yapmıştır ve dijital platform uygulamalarının içeriklerini bir kutu üzerinden kullanıcılarına sunar. Kapsayıcı ve dönüştürücü bir hamleyle ‘süper platform' duruma gelen TV+, çoklu abonelik çağında kullanıcıların içeriklere tek platformdan ulaşmasını sağlar.

TV+ PRO ile İlgili Açıklama

TV+ Genel Müdürü Gülçin Alıcı Gökçe, TV+ PRO ürünü ile ilgili olarak zenginleşen içerikler ve yenilikçi teknolojilerle platform pazarında yeni bir dönem başladığını söyledi. TV+ PRO pazarda net farklılaştığımız, piyasada benzeri olmayan ve TV+'ın yeni teknolojisini gösteren bir ürün. TV+ PRO kullanıcı profillerine özel fiyatlamayla; taahhütlü-taahhütsüz, faturaya ek ya da kredi kartı üzerinden, satın alım ya da kiralama modeliyle satışa sunulacak. TV+ PRO kullanıcıları haftada ortalama 4,2 saat dijital içerik izliyor.

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