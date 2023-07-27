Twitter Elon Musk'ın oyuncağı oldu: Değiştirdi, beğenmeyip kaldırdı

Kendi sosyal medya platformu Twitter'da aktif bir rol üstlenen iş adamı Elon Musk, logoyu yenileme çabasına girişti. Farklı bir tasarım denemesiyle karşımıza çıkan Musk, ancak bu yeni tasarımı hızla geri çekme kararı aldı, çünkü sonucundan emin değildi.

ABD'li iş insanı Musk, 27 Ekim 2022 tarihinde 44 milyar dolarlık bir işlemle Twitter'ı satın alarak kontrolünü ele geçirmişti. Son zamanlarda, platformun logosu, ismi ve adresi üzerinde değişiklikler yapacağını açıklamıştı.

24 Temmuz'da Twitter'ın logosu ve ismi, artık "X" olarak değiştirilmişti ve yeni adresi "X.com" olmuştu. Mavi güvercinin yerini ise "X" harfi almıştı, kullanıcılar ana sayfanın sol üst köşesinde bu yeni simgeyle karşılaşmışlardı.

Ancak, dün akşam saatlerinde Musk, platformun logosunu daha kalın çizgilerle değiştirmişti, ancak bu denemeyi kısa bir süre sonra geri alacağını belirtmişti. "Kalın çizgileri sevmiyorum, yani bunu geri alacağım. Logo zamanla evrilecek." diyerek değişimin sürekli olacağının sinyalini verdi.

Musk'un Twitter üzerinde yaptığı bu değişiklikler, platformun geleceğine dair heyecan uyandırırken, kullanıcılar da logonun nasıl evrileceğini merakla bekliyor.