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Twitter fenomen kullanıcılarına ilk ödemelerini yapmaya başladı

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Twitter fenomen kullanıcılarına ilk ödemelerini yapmaya başladı
Blue aboneleri paralarını kazanmaya başlayacak! Twitter fenomenlerine ilk ödemeler geldi. İşte detaylar...

Twitter, kullanıcılarına ödeme yapmaya başladı! Elon Musk'ın duyurusunun ardından bugün beklenen haber geldi ve ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı. Twitter, içerik oluşturucular için reklam geliri paylaşım programını resmen başlattı ve Blue abonelerine ödemeler yapmaya başladı.

twitter ödemelere başlıyor

Bugün bazı yüksek profilli kullanıcılar, hesaplarına yapılan para yatırma işlemleriyle ilgili bildirimler aldıklarını paylaştı. Bu ödemeler, kullanıcıların içeriklerine verilen yanıtlardaki reklamlardan elde edilen gelire dayanıyor. Program, popüler içeriğe katkıda bulunan içerik oluşturucularını teşvik etmeyi hedefliyor.

Twitter, programıyla yeni Blue aboneliklerini artırırken para kazanmayı amaçlıyor. Bu şekilde, içerik oluşturucuların doğrudan Twitter üzerinden gelir elde etmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Ancak ödemeleri alabilmek için belirli bir şartı yerine getirmek gerekiyor. Gelir paylaşımı sistemi, son üç ay içinde en az beş milyon gönderi gösterimine sahip olan Twitter Blue veya "Onaylı Kuruluşlar" aboneleri için geçerli.

Twitter, bu adımıyla kullanıcılarını destekleyerek doğrudan Twitter'dan gelir elde etmelerini sağlamayı amaçlıyor. Ödeme programının daha fazla kullanıcıyı teşvik etmesi ve içerik oluşturuculara yeni fırsatlar sunması bekleniyor.

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