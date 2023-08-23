Twitter geçmişe sünger çekiyor: Elon Musk'tan çıldırtan karar

2011-2014 yılları arasında Twitter'da paylaşılan bazı görüntüler ve linkler silindi. Bu döneme ait arşivlere erişimde ciddi sorunlar yaşanıyor. Sorunun, Twitter'ın adının ve logosunun değişmesiyle site uzantısının da değişmesi sonucu ortaya çıkabileceği düşünülüyor. İşte detaylar...





TWİTTERDAKİ BAZI GÖRÜNTÜLER SİLİNDİ

Eskiden Twitter olarak bilinen X platformunda, 2011 ve 2014 yılları arasında yayınlanan görüntülere ve linklere ulaşılamıyor, işte bu durum şu sıralar büyük bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.

Kullanıcı Tom Coates'un hikayesi, olayın nasıl büyüdüğünü gösteren çarpıcı bir örnek. Coates, ünlü talk-show sunucusu Ellen DeGeneres'in 2014 Oscar töreninde paylaştığı ve kısa sürede "en çok retweet" rekorunu kıran o ünlü selfie'sinin artık görüntülenmediğini fark etti. Bu durum, platformun eski yıllara ait içeriklerine ulaşmak isteyen birçok kullanıcının da benzer sorunlar yaşadığını gösteriyor.

İlginç bir şekilde, Twitter'ın kendi iç URL kısaltma hizmetinin gönderilen bağlantılarda düzgün bir şekilde işlemediği görüldü. Bu da eski içeriklere erişimi zorlaştıran bir başka faktör olarak öne çıkıyor.

Twitter, resim yüklemelerine destek verme konusunda 2011 yılına kadar biraz geç kalmıştı. Ancak eski içeriklere ulaşma konusundaki bu zorluklar, platformun geçmişine ait paylaşımların önemini daha da belirtiyor.

Bir teoriye göre, son dönemde yapılan marka değişiklikleri sırasında, sitenin X.com'a taşınmaya çalışırken teknik aksaklıklar yaşandığı ve bu aksaklıkların da erişim sorunlarını tetiklemiş olabileceği belirtiliyor.

Resmi açıklamalar henüz gelmemiş olsa da, bu sorunun platformun adının ve uzantılarının değişiklikleri ile ilgili olduğuna dair güçlü bir ihtimal var gibi görünüyor. Olayın sonucunu merakla beklemeye devam edeceğiz.