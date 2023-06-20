Twitter hesabı olanlar dikkat! Artık farklı olacak: Yeni özellik duyuruldu

Akıllı telefonların bir ihtiyaç olarak görülmesiyle birlikte sosyal medya platformlarının abone sayısı da artmaya başladı. Hem uçtan uca iletişimi hem de fotoğraf, ses kaydı ve video paylaşımını destekleyen sosyal medya platformu, birkaç güncelleme ile rakiplerinden ayrışmak istedi. Twitter, günümüzde dünya çapında milyarlarca kullanıcının tercih ettiği sosyal medya platformlarından biridir. Twetter kullanıcıları bu habere sevinecek. Detaylar haberimizde…







TWİTTER’DAN YENİ VİDEO ÖZELLİĞİ! ARTIK AKILLI TELEVİZYONLARDA FARKLI BİR ARAYÜZ KULLANILACAK!

Elon Musk, bir Twitter kullanıcısına verdiği yanıtta uygulamanın yeni özelliklerini duyurdu. Twitter, bir video uygulaması geliştirdiğini duyurdu. Elon Musk, bir tweet'e "geliyor" yanıtı ile kullanıcıları şaşırttı.

Twitter'ın yeni CEO'su Linda Yaccarino ve Elon Musk, geçen hafta bir yatırımcı sunumunda, şirketin geleceğini dijital reklamcılığın ötesinde canlandırmak için video, içerik oluşturma ve reklam ortaklıklarına odaklandıklarını söyledi.

Aynı zamanda Reuters, Twitter'da geçirilen sürenin %10'undan fazlasının dikey videoda geçtiğini bildirdi. Haberin yanı sıra Twitter'da bir kullanıcı şunları söyledi: "Akıllı televizyonum için gerçekten bir Twitter video uygulamasına ihtiyacım var. Twitter'da bir saat bile video izleyemiyorum" diye tweet attı. Elon Musk'ın tepkisini kısa süre sonra dünyaca ünlü milyarderin attığı tweet takip etti. "Geliyor" diye yanıtladı.

Elon Musk, kullanıcıların dile getirdiği ihtiyaçları karşılamak için şirketin beklenen bir uygulama üzerinde çalıştığını belirterek, Twitter videolarının akıllı TV'lerde daha kolay izleneceğini öne sürdü. Şu anda Twitter platformuna giriş, akıllı TV'lerdeki internet tarayıcısı üzerinden yapılabilmektedir. Ancak Elon Musk, yeni kullanıcı arayüzüne sahip uygulamanın, Twitter videolarını akıllı TV'lerden daha rahat izlemeyi sağlamak için geliştirildiğini söyledi.

UYGULAMA HANGİ KULLANICILARA SUNULACAK?

Twitter'ın üzerinde çalıştığı yeni video özelliğinin hangi kullanıcılara sunulacağı ve tam olarak ne zaman yayınlanacağı belli değil. Elon Musk geçtiğimiz günlerde yaptığı bir gelişmede Twitter Blue abonelerinin artık iki saatlik video içeriklerini platforma yükleyebileceklerini duyurmuştu. Yeni video özelliğinin yalnızca Twitter Blue abonelerine mi yoksa tüm Twitter kullanıcılarına mı sunulacağı belli değil. Ancak Elon Musk'ın herkesin Twitter Blue abonesi olmasına izin verme hamlesi göz önüne alındığında, yeni uygulamanın yalnızca Twitter Blue abonelerine sunulabileceğine dair yaygın bir kanı var. Diğer bir tahmin ise yeni uygulamanın belirli kısıtlamalarla standart Twitter kullanıcılarının kullanımına sunulacağı yönünde. Elon Musk'ın akıllı TV'lerde devreye girecek olan bu yeni uygulamanın tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağını açıklaması bekleniyor.