Twitter hesabı olanlar dikkat! Hesabınız böyle değilse yandınız: Artık sınırlı kullanılacak
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Sevilen sosyal medya mecralarından olan Twitter kullanıcılarını sinirlendirecek haber geldi. Twitter Blue abonesi olanlara imkan tanınırken abone olmayanlara ise mesajlaşma engeli konuldu. İşte, Twitter'ın yeni özelliğine dair tüm detaylar haberimizde.
Twitter, Blue özelliğini piyasaya sunarken kullanıcılara ayrıcalık olarak imkanlar verildi. Fakat abone olmayanların canını sıkacak gelişme açıklandı. Eziyete dönüşecek olan mesajlaşma için gerçek kullanıcıları kızdıran son durum...
Twitter'ın yeni özellikler geliştirmek üzere çalışmalar yaptığı belirlendi. Bağımsız geliştirici Alessandro Paluzzi tarafından ortaya çıkarılan yeni özellik sayesinde bazı kullanıcıları Twitter Blue satın almak zorunda bırakacağı zorlamalar sinirleri zıplattı. Twitter Blue abonesi olmayanlar için mesaj özelliğinde kısıtlama geliştirilirken platform üzerinde sayaca bağlı olarak limitin aşıldığı an engel konulacağı belirtildi.
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