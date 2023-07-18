Twitter kullanıcılarına 'Daisy' şoku: Kurtulmak için yollar arıyorlar

Twitter platformunda kullanıcılara gelen "Merhaba, benim adım Daisy, Malezya'lıyım, 28 yaşındayım. Eğer benden büyüksen ve bir beyefendiysen, bence arkadaş olabiliriz, sadık arkadaşlar ve konuşabileceğin arkadaşlar." iafdelerinin yer aldığı mesaj gündeme bomba gibi düştü. Binlerce farklı hesaptan insanlara mesajlar gönderiliyor ve sosyal medya kullanıcıları üzerinde yer alıyor.





Yeni dolandırıcılık teknikleri olan bu mesajları kaldırmak aslında biraz basit. Mesaj ayarlarına gidin ve 'Düşük kaliteli mesajları filtrele' ifadelerinin yer aldığı seçeneği etkinleştirin. Mesajı görmeye devam edeceksiniz, ancak bildirim yerine otomatik olarak Ek Mesajlar bölümüne gönderilecektir.

Daisy'yi tamamen kaldırmanın bir yolu yok ama onu bu yolu kullanarak filtrelemek mümkün.