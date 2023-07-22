Twitter'a bomba yasak geldi! Artık Türkiye'den bu yapılamayacak: Hesabı olanlar baksın

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından atılan önemli adım ile Twitter'a reklam verilmesine artık izin verilmiyor! Türkiye'deki vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler, Twitter platformunda reklam verme imkanını kaybediyor.

VERGİ MÜKELLEFİ OLAN KİŞİLER ARTIK REKLAM VEREMEYECEK



Türkiye'deki yerleşik vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişiler, artık Twitter platformunda yeni reklam verme imkanlarına kısıtlama getiriyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'de temsilci yükümlülüğünü yerine getirmeyen Twitter'a karşı reklam yasağı kararını uyguladı. Bu önemli adım, dijital reklamcılık alanında büyük bir değişiklik olarak dikkat çekiyor ve Türkiye'de yerleşik vergi mükelleflerinin Twitter üzerinde reklam verme olanaklarını ciddi şekilde kısıtlıyor.

Bu kararla birlikte, şirketlerin ve bireylerin Twitter üzerinde reklam yayınlama yetenekleri, şimdiye kadar olduğundan daha sınırlı hale geliyor. Türkiye'deki dijital reklam sektörü, bu yeni düzenlemeye uyum sağlamak zorunda kalacak ve reklam stratejilerini gözden geçirme ihtiyacı doğacak.

Bu karar, dijital reklamcılık alanında dikkat çeken ve Twitter'ın reklam politikasında önemli bir değişikliğe neden olacak. Vergi mükellefleri için artık Twitter üzerinde reklam verme seçeneği ortadan kalkıyor.