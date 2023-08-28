Twitter'a gelecek bu özellik gizlilik sorununu kökten çözecek

Twitter'ın yeni bir kimlik doğrulama özelliği üzerinde çalıştığına dair iddialar ortaya çıktı. Eski adıyla Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X, bir uygulama araştırmacının paylaştığı ekran görüntüsüne göre yeni bir doğrulama özelliğini test ediyor gibi görünüyor. Bu özellik hakkında daha fazla detay henüz net değil. İşte detaylar...





TWİTTER YENİ KİMLİK DOĞRULAMA ÖZELLİĞİ

Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X (önceki adıyla Twitter), yeni bir özellik hakkında iddialarla gündeme geldi. Engadget haberine göre, X, yeni kimlik doğrulama özellikleri üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Uygulama araştırmacısı Nima Owji, bu iddiayı desteklemek için bir ekran görüntüsü paylaştı.

Paylaşılan ekran görüntüsüne göre, platformun şu anda bir ek kimlik doğrulama özelliği üzerinde çalıştığı görülüyor. Bu özellik, kullanıcıların resmi kimlik belgesinin bir kopyasını yüklemelerini ve bir selfie çekmelerini gerektirebilir.





Owji'nin, bu ayın başlarında Elon Musk'ın profilinde "ID verified" (Kimlik Doğrulandı) rozeti gördüğü belirtiliyor. Bu da yeni kimlik doğrulama özelliğinin işaretlerinden biri olabilir.

Bu gelişme, sosyal medya platformlarının güvenlik ve kimlik doğrulama konusundaki çabalarının bir parçası olarak görülebilir. Benzer doğrulama özellikleri, kullanıcıların kimliklerini ve hesaplarını daha güvenli hale getirmelerine yardımcı olabilir. Ancak, detaylar henüz net değil ve özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Sonuç olarak, Elon Musk'ın yönettiği X (Eski adıyla Twitter) platformunun yeni bir kimlik doğrulama özelliği üzerinde çalıştığına dair iddialar gündemi meşgul ediyor. Bu özellik, platformun güvenliği ve kullanıcı kimlik doğrulamasını artırmayı amaçlayan adımlarından biri olarak görülebilir.

Son zamanlarda iddia edilen bir gelişmeye göre, X (önceki adıyla Twitter) platformunda yeni bir özelliğin nasıl çalıştığı hakkında detaylar bulunmuş gibi görünüyor. Bu, özelliğin kullanıma sunulmasına yaklaşıldığına işaret edebilir.

Ortaya çıkan ekran görüntüsü, kullanıcıların hesaplarını doğrulamak için devlet tarafından verilen kimlik belgelerini kullanabilecekleri bir özelliğin yakında gelebileceğini gösteriyor. Ekran görüntüsünde, "Devlet tarafından verilmiş bir kimlik sağlayarak hesabınızı doğrulayın. Bu işlem genellikle yaklaşık 5 dakika sürer." gibi bir ifade yer alıyor.

Ayrıca, kullanıcıların kimliklerinin fotoğrafını ve bir selfie çekerek sağlamaları gerektiği de belirtiliyor. Bu durum, X'in kimlik doğrulama işlemini daha güvenilir hale getirmeyi amaçladığını gösteriyor.

Ekran görüntüsünde dikkat çeken bir diğer nokta ise X'in üçüncü taraf bir kimlik doğrulama şirketi olan Au10tix ile işbirliği yaptığı. Bu işbirliği sayesinde kimlik doğrulama süreci daha etkin ve güvenli hale getirilmiş olacak. Ancak, paylaşılan bilgilerin X'in yanı sıra Au10tix tarafından da görüleceği belirtiliyor.

Yazının devamında, X'in bu yeni özellik sayesinde kullanıcıların biyometrik verilerini de içeren kimlik görüntülerini 30 güne kadar saklayacağı ve bu bilgileri güvenlik amaçlarıyla kullanacağı ifade ediliyor. Bu, hesapların güvenliğini ve sahtekarlığı önlemeyi amaçlayan önemli bir adım olarak görülebilir.

Sonuç olarak, X (eski adıyla Twitter) platformunda yakında kullanıma sunulabilecek yeni bir kimlik doğrulama özelliği hakkında detaylar ortaya çıktı. Ekran görüntüsü, devlet tarafından verilen kimlik belgeleriyle hesap doğrulamanın nasıl yapılacağını gösterirken, üçüncü taraf kimlik doğrulama şirketi Au10tix ile yapılan işbirliği sayesinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı görülüyor. Bu gelişme, platformun kullanıcı güvenliğini daha da artırmayı hedeflediğini gösteriyor.