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Twitter'a yeni bir özellik geliyor: Sadece Blue aboneleri kullanabilecek

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Twitter'a yeni bir özellik geliyor: Sadece Blue aboneleri kullanabilecek
Twitter'da gizlilik savaşı başlıyor! Blue abonelerine özel yeni özellik test ediliyor. Twitter, kullanıcıların gizlilik tercihlerine daha fazla saygı duyuyor. Detaylar haberimizde...

Sosyal medya devi Twitter, kullanıcıların gizlilik tercihlerini daha da önemseyen bir adım atmaya hazırlanıyor. Blue abonelerine özel olarak test edilen yeni bir özellik, kullanıcılara beğenilerini gizleme ve abonelik listelerini sadece kendilerinin görebileceği bir şekilde ayarlama imkanı sunuyor. Twitter, bu yenilikçi adımla kullanıcılarına daha fazla kontrol ve gizlilik seçeneği sunarak, platform deneyimini daha kişiselleştirme yolunda önemli bir adım atıyor.

GİZLİLİK ODAKLI YENİ ÖZELLİK

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Twitter, yeni bir özelliği test etmeye başladı ve bu özellik sadece Blue abonelerine sunulacak. Bu özellik, kullanıcılara daha fazla gizlilik sağlama imkanı sunuyor. Artık Blue aboneleri abone listelerini sadece kendilerinin görebileceği bir şekilde ayarlayabilecekler. Bu "Gizlilik" odaklı özellik sayesinde, Twitter Blue aboneleri istedikleri takdirde beğendikleri gönderileri gizleyebilecekler.

NTV'nin haberine göre, kullanıcılar beğen butonunu gizleyen bir seçenek oluşturarak sadece kendilerinin görebileceği bir sekme oluşturabilecekler. Diğer kullanıcılar ise hala beğenileri görmeye devam edebilecekler.

Haberde belirtildiği gibi, Blue aboneleri bu özellikle birlikte aboneliklerini de gizleyebilecekler. Aboneliklerini gizleyen bir kullanıcı, profilindeki abone listesini sadece kendisinin görebileceği şekilde ayarlayabilecek.

Bu yeni özellik, Twitter kullanıcılarına daha fazla kontrol ve gizlilik seçeneği sunarak deneyimlerini daha kişiselleştirme imkanı sağlıyor. Özellikle Blue aboneleri, beğendikleri gönderileri ve aboneliklerini gizleyerek daha özel bir kullanıcı deneyimi yaşayabilecekler. Twitter'ın bu yenilikçi adımları, platformun kullanıcılarının taleplerini ve gizlilik endişelerini dikkate aldığını gösteriyor.

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