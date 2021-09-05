Twitter'da gizlilik özellikleri değişiyor!

Sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, geçmişten bugüne çok sık kullanılan bir uygulama. Yıllar önce yazdıklarınız belki de şimdi görmek istemeyebilirsiniz. Bunun için artık yorumlarınızı teker teker silmenize gerek kalmadı. Twitter’ın değişecek olan gizlilik ayarlarından bunu rahatlıkla değişebilir ve eski Tweetlerinizi arşivleyebilirsiniz. Hatta eskiden çok sık konuştuğunuz biriyle bildirimlerinizden tutun, artık katılmadığınız görüşlerinizden ve kimsenin görmesini istemediğiniz yorumlarınıza kadar birçok şeyi arşivleyebilirsiniz. Belli bir zaman aralığı belirlenecek ve arşivlediklerinizi sadece siz görebileceksiniz. Tweetler ve yanıtlar bölmesinden artık inanların neler yaptığınıza artık bakmaları pek de mümkün olmayacak.

Eski mesajlarınız artık okunmayacak!

Twitter, gizlilik ve güvenlik konusunda önemli adımlar atıyor. Diğer sosyal medya platformları arasında bildirimlerine en hızlı yanıt veren şirket belki de Twitter’dır. Yüksek hızlı geri dönüş sistemiyle, en hızlı ve manuel bir şekilde Tweetlerinize dönüş yapılıyor. Gizliliğinize de aynı şekilde önem verdiğini söyleyebiliriz.

Gelecek olan bu yeni özelliklede yaptığınız her alanla ilgili yorumlarınızı gizlemek mümkün. Bununla ilgili önemli çalışmalar hala devam etmekte ve gelecek olan arşivleme özelliğinin yakında duyurulması bekleniyor.

