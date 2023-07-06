Twitter'daki tweet okuma sınırına ilişkin flaş açıklama! Kullanıcılar perişan olmuştu

Sosyal medya devi Twitter, içerik görüntüleme sınırı konusunda yeni bir açıklama yaparak kullanıcılarını bilgilendirdi. 04 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanan açıklamada, platformun kullanıcı tabanının güvenirliğini sağlamak ve spam ile bot hesapları ortadan kaldırmak için sert önlemler alması gerektiği ifade edildi.





Twitter, içerik görüntüleme limitinin geçici olduğunu ve kötü niyetli aktörlerin tespit edilip engellenmesi amacıyla uygulandığını belirtti. Açıklamada, platforma zarar veren bot hesaplarının ve diğer kötü niyetli kullanıcıların tespit edilip ortadan kaldırılabilmesi için geçici sınırlamaların getirildiği vurgulandı. Bununla birlikte, insanların herkese açık Twitter verilerini kullanarak yapay zeka modelleri oluşturmasının ve konuşmaları manipüle etmesinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Açıklamada, kısıtlamaların sadece platformu kullanan kullanıcıların küçük bir yüzdesini etkilediği ve çalışmanın tamamlandığında güncellemelerin sağlanacağı belirtildi. Reklamlar üzerindeki etkilerin de minimum düzeyde olduğu ifade edilerek, Twitter'ın herkes için daha iyi bir platform olma yolundaki kararlılığı vurgulandı.

Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Elon Musk, geçtiğimiz hafta içerik manipülasyonunu engellemek amacıyla geçici olarak içerik görüntüleme sınırı getirildiğini duyurmuştu. Doğrulanmış hesapların günlük 6.000, doğrulanmamış hesapların ise 600 içeriğe erişebileceği belirtilirken, yeni doğrulanmamış hesapların günlük 300 gönderiyi görüntüleyebileceği ifade edilmişti. Elon Musk, daha sonra yaptığı bir paylaşımda bu sınırların yakında sırasıyla 8.000, 800 ve 400'e yükseleceğini belirtmişti.