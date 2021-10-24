Twitter’ın CEO'su Jack Dorsey'den korkutan açıklama!

Koronavirüs pandemisiyle birlik tüm dünya ekonomileri enflasyonla mücadele ederken tüm pazarlarda ani fiyat artışları yaşamaya başladı. ABD'nin açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) sonrasında ise enflasyon beklentileri değişime uğradı ve son 13 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD'de yaşana enflasyon gelişmeleri hakkında bir açıklama yapan'ın CEO’su, korkutucu bir enflasyon tahmininde bulundu. Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Dorsey, 'Hiperenflasyonun' kısa bir süre sonra yaşanacağını ve bu durumun ilk olarak ABD’de meydana geleceğini daha sonra da tüm dünyada baş göstereceğini öne sürdü.

ABD’de yaşanan enflasyon artışlarının diğer dünya ülkelerinde de işlerin çok daha kötüye gitmesini sağlayacağını söyleyen Dorsey, 'Bu yakında ABD'de gerçekleşecek. Dolayısıyla sonrasında da tüm dünyada.' ifadelerini kullanarak attığı tweet'i ile söz konusu sorunun politika yapıcı olan kişilerin beklediklerinden daha vahim olduğunu belirtti.