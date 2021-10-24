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Twitter’ın CEO'su Jack Dorsey'den korkutan açıklama!

Twitter’ın kurucu ortağı Jack Dorsey, ABD’de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) sonrasında enflasyonda yaşanan artışların işleri daha da kötüye gideceğini belirterek bu durumun belli bir süre sonra tüm dünyanın etkileneceğini söyledi.

24 Ekim 2021 Pazar 20:00
Twitter’ın CEO'su Jack Dorsey'den korkutan açıklama!
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Koronavirüs pandemisiyle birlik tüm dünya ekonomileri enflasyonla mücadele ederken tüm pazarlarda ani fiyat artışları yaşamaya başladı. ABD'nin açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) sonrasında ise enflasyon beklentileri değişime uğradı ve son 13 yılın en yüksek seviyesine çıktı. 


ABD'de yaşana enflasyon gelişmeleri hakkında bir açıklama yapan Twitter'ın CEO’su Jack Dorsey, korkutucu bir enflasyon tahmininde bulundu. Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Dorsey, 'Hiperenflasyonun' kısa bir süre sonra yaşanacağını ve bu durumun ilk olarak ABD’de meydana geleceğini daha sonra da tüm dünyada baş göstereceğini öne sürdü.

ABD’de yaşanan enflasyon artışlarının diğer dünya ülkelerinde de işlerin çok daha kötüye gitmesini sağlayacağını söyleyen Dorsey, 'Bu yakında ABD'de gerçekleşecek. Dolayısıyla sonrasında da tüm dünyada.' ifadelerini kullanarak attığı tweet'i ile söz konusu sorunun politika yapıcı olan kişilerin beklediklerinden daha vahim olduğunu belirtti. 


Son Güncelleme: 24.10.2021 20:00
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Anahtar Kelimeler:
TwitterJack DorseyAbd Ekonomisi
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