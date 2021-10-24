Twitter’ın CEO'su Jack Dorsey'den korkutan açıklama!

Koronavirüs pandemisiyle birlik tüm dünya ekonomileri enflasyonla mücadele ederken tüm pazarlarda ani fiyat artışları yaşamaya başladı. ABD'nin açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) sonrasında ise enflasyon beklentileri değişime uğradı ve son 13 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
ABD’de yaşanan enflasyon artışlarının diğer dünya ülkelerinde de işlerin çok daha kötüye gitmesini sağlayacağını söyleyen Dorsey, 'Bu yakında ABD'de gerçekleşecek. Dolayısıyla sonrasında da tüm dünyada.' ifadelerini kullanarak attığı tweet'i ile söz konusu sorunun politika yapıcı olan kişilerin beklediklerinden daha vahim olduğunu belirtti.
Son Güncelleme: 24.10.2021 20:00