Twitter’ın en yakın rakibi 'Threads' ilk günde 30 milyon üyeye ulaştı!

Meta'dan yapılan açıklamada, Threads'in Instagram ekibi tarafından metin içeriklerini paylaşabilmek ve aynı zamanda herkese açık olarak yayınlanan sohbetlere katılmak için oluşturduğu yeni bir uygulama olduğu söylendi. Yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, yeni platforma Instagram hesapları üzerinden giriş yapabilecek.

Açıklamada, yeni platformun 500 karakterlik karakter sınırına sahip olduğu ve ayrıca bağlantı, fotoğraf ve beş dakikalık videoların da paylaşılabileceği belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre Threads, iOS ve Android için 100'den fazla ülkede bulunuyor ve uygulama bu ülkelerde App Store ile Google Play Store'dan indirilebiliyor.





"İLK GÜNDE 30 MİLYONDAN FAZLA KULLANICI KAYIT OLDU"

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Threads'in resmi hesabındaki ilk gönderide "Threads’e hoş geldiniz” ifadelerine yer verirken ilk 2 saatin içerisinde 2 milyondan fazla üyenin kayıt yaptırdığını söylerlen platformun şimdiye kadar 30 milyondan fazla kullacıya ulaştığı görüldü.

Zuckerberg, Instagram'ın metin, fikir ve tartışma merkezli yeni deneyimler yaratmak için güçlü yönlerinden yararlanarak, Threads'in vizyonunun açık ve dostça sohbet için kamusal alanı yaratmak olduğunu açıklarken ileti dizisinin ilk yedi saatte 10 milyondan fazla üyeye sahip olduğu bilgisini paylaştı.