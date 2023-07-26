Twitter'ın kuşu uçtu: Elon Musk 'X' için talimat verdi

Sosyal medya devi Twitter, CEO Elon Musk'ın imzasını taşıyan büyük bir değişiklikle yeni bir döneme adım atıyor. Musk, Twitter'ın klasik ve tanıdık "kuş" logosunu geride bırakarak, şirketin logosunu "X" harfi ile yenileyeceğini duyurdu. Bu hamlesi, şirketin ve markanın geleceğine yönelik heyecan verici bir adım olarak değerlendiriliyor.

Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı sürpriz paylaşımla, markanın logo değişikliğine gideceğini açıkladı. Musk, "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz." ifadesiyle değişikliğin işaretini verdi. Twitter için kullanılacak yeni logonun ilk görselini de takipçileriyle paylaşan Musk, "Bu gece iyi bir X logosu paylaşılırsa, yarın tüm dünyada yayına geçeriz. Bu X gibi." sözleriyle heyecanı arttırdı.





Elon Musk'ın "X" harfini seçmesi, onun girişimcilik kariyerindeki özel bir anlamı olduğunu ortaya koyuyor. 1995 yılında kardeşiyle birlikte kurduğu "Zip2" yazılım şirketiyle başlayan serüven, 1999 yılında 307 milyon dolara satışla sonuçlandı. Ardından, "X.com" isimli bir internet bankacılığı şirketi kuran Musk, bu şirketi daha sonra "Confinity" adlı yazılım şirketiyle birleştirerek "PayPal" adını verdi. "X"li şirketler zinciri burada da devam etti.

Elon Musk'ın uzay araştırmaları şirketi SpaceX, kurduğu yapay zeka şirketi "xAI," ve elektrikli araç üreticisi Tesla'nın yaygın modellerinden biri olan "Tesla X" gibi, "X" harfinin isimlerde tekrar ediyor olması dikkat çekici. Musk, bu düşkünlüğüne dair açıklamalarda bulunmasa da, "X" harfine olan ilgisini sıklıkla dile getiriyor.





Twitter'ın yeni "X" logosuyla birlikte, şirketin daha da ileriye gideceği ve inovasyon konusunda önemli adımlar atacağı beklentisi yükseliyor. Sosyal medya dünyasının önemli aktörlerinden biri olan Twitter, Elon Musk imzasıyla geleceğe doğru hızla ilerlemeye devam edecek gibi görünüyor. Kullanıcılar ve teknoloji dünyası, bu heyecan verici değişikliğin nasıl bir etki yaratacağını merakla bekliyor.