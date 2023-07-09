Twitter'ın Threads hazımsızlığı! Bakın rakip uygulama için ne yapacak

Twitter, yeni sosyal medya platformu Threads sebebiyle Meta'ya karşı yasal işlem başlatma uyarısı yaptı. Twitter'ın avukatı Alex Spiro'nun Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'e gönderdiği mektup, haber sitesi Semafor tarafından yayımlandı. Mektupta Spiro, Meta'nın Twitter'in ticari sırlarını ve diğer fikri mülkiyetini sistematik, kasıtlı ve yasa dışı bir şekilde kötüye kullandığına dair ciddi endişelerin olduğunu belirtti.

Twitter, Threads adlı yeni sosyal medya platformunu duyurarak Meta ile rekabete girişti. Ancak, Twitter yetkilileri Meta'nın Threads'i piyasaya sürmesinden sonra, Meta'nın Twitter'a ait ticari sırları izinsiz bir şekilde kullandığını iddia ettiler. Bu nedenle, Twitter avukatlarından Alex Spiro, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'e bir mektup göndererek durumu ciddiyetle ele aldıklarını ve yasal işlem başlatabileceklerini belirtti.

Spiro'nun mektubunda, Meta'nın Twitter'ın ticari sırlarını kasıtlı ve yasa dışı bir şekilde kötüye kullandığına dair ciddi bir endişe duyulduğu ifade edildi. Twitter, Meta'ya karşı yasal korumalarını kullanarak ticari sırlarını ve fikri mülkiyetini koruma hakkına sahip olduğunu vurguladı. Meta'nın Threads platformunu geliştirirken Twitter'ın bilgilerini izinsiz bir şekilde kullanmış olabileceği şüphesi üzerinde duruldu.

Bu gelişmeyle birlikte Twitter ve Meta arasında bir hukuki mücadele başlayabilir. Twitter, Meta'nın Threads'i yayınlamasından önce elde ettiği bilgilerin izinsiz kullanımını kanıtlamak ve bu durumu durdurmaya çalışmak istiyor. Meta'nın ise iddialara yanıt vermesi ve gerekli savunmasını yapması bekleniyor.

Bu olay, sosyal medya platformları arasındaki rekabetin ve fikri mülkiyet haklarının önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Twitter, kendisine ait olan bilgilerin ve sırların korunmasını sağlamak için yasal adımlar atmaktadır ve ilerleyen süreçte bu konuda nasıl bir sonuç alınacağı merakla beklenmektedir. İşte detaylar...





TWİTTER İÇİN YENİ GELİŞMELER

Twitter, geçtiğimiz hafta kayıtlı olmayan kullanıcıların tweetleri görüntülemesini engelleyerek kayıt olmalarını teşvik etme amacıyla bir adım atmıştı. Ancak bu karar büyük tepki çekince Twitter geri adım attı ve kayıtlı olmayan kullanıcıların tweetleri görüntülemesine izin verildi. İşte ayrıntılar...





Twitter, bu adımı yapay zeka modellerinin veri sızıntısını önlemek için attığını belirtti. Ancak bu durum, Twitter'ın trafiğinde büyük bir düşüşe neden oldu, özellikle Google SERP'lerinde ciddi bir azalma yaşandı. Bunun üzerine Twitter, oturum açmayan kullanıcıların tweetleri okuma uygulamasını durdurdu. Yeni tweet görüntüleme limitlerinin, yapay zeka projelerinin konuşma modellerini beslemesini önlemek amacıyla getirildiği belirtildi. T

witter ve Reddit gibi platformların bu uygulamaları yapay zeka projelerinin veri kullanımını sınırlamak için başlattığı ifade edildi. Twitter'ın ne tür bir düzeltme uyguladığı henüz belli değil, ancak tweet erişimini sınırlamak ve daha geniş bir tweet görüntüleme ve etkileşim sağlamak için yeni önlemler üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Bu gelişmeler, Twitter'ın kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve aynı zamanda yapay zeka projelerinin veri kullanımını kontrol altına almak için çaba gösterdiğini gösteriyor.