Ubisoft 900 GB'lık veri saldırısını son anda durdurdu!

Güvenlik topluluğu VX-Underground, X'te "bilinmeyen bir tehdit aktörünün" Ubisoft'un dahili araçlarına erişerek ekran görüntülerini çevrim içi paylaştığına dair bir rapor paylaştı.

İddiaya göre, bir grup hacker Assassin's Creed ve Avatar: Frontiers of Pandora gibi oyunların arkasındaki Fransız oyun geliştirici Ubisoft’tan 900 GB değerinde veri almayı amaçladılar. Fakat VX-Underground'a göre Ubisoft 48 saat sonra erişimi iptal etti.





UBİSOFT’TAN AÇIKLAMA

Bilgisayar korsanları görünüşe göre Rainbow Six: Siege kullanıcı verilerini ele geçirmek istemiş ancak VX-Underground'a göre bu çabalarında başarılı olamamışlar. Ubisoft, BleepingComputer'a yaptığı açıklamada, iddia edilen bir veri güvenliği olayından haberdar olduğunu ve konuyu araştırdığını açıkladı.

Bu olay, Ratchet & Clank geliştiricisi Insomniac Games'in hassas çalışan verilerinin ve gelecek video oyunlarıyla ilgili bilgilerin büyük bir hack saldırısında sızdırılmasının ardından yaşanan son hack saldırısı oldu. Öte yandan, şu anda Ubisoft'un hack’lenmesinde bu tür bir şeye erişildiğine ya da sızdırıldığına dair herhangi bir belirti bulunmuyor.