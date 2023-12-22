Ultra hızlı ve gelecekçi ulaşım şirketi Hyperloop One kapanıyor!

Eski adı Virgin Hyperloop olan Hyperloop One'ın varlıklarını sattığı, kalan çalışanlarını işten çıkardığı ve yılsonuna kadar kapanmaya hazırlandığı bildirildi.

Şirket kurulduğu 2014 yılından bu yana risk sermayesi fonlarından ve diğer yatırımlardan yaklaşık 450 milyon dolar topladı. Hiper döngü inşa etmeye çalışan az sayıda girişim olsa da, en büyük hiper döngü şirketlerinden birinin çöküşü, Elon Musk'ın 2013'teki "alfa kâğıdı" olarak adlandırılan çalışmasıyla ortaya çıkan hayalin sonunu işaret ediyor.

Musk, yolcu ya da kargo ile doldurulmuş aerodinamik alüminyum kapsüllerin neredeyse havasız bir tüpün içinden saatte 760 mil hıza kadar itilebileceğini söyledi. Direkler üzerinde yükselen ya da yerin altına gömülen bu tüpler şehirlerin içinde ya da arasında inşa edilebilir. Bunu "beşinci ulaşım şekli" olarak adlandırdı ve yaşama, çalışma, ticaret ve seyahat etme şeklimizi değiştirmeye yardımcı olabileceğini savundu.





VADETTİĞİ HIZIN SADECE 7’DE BİRİNE ULAŞABİLDİ

Önerdiği en göz alıcı senaryo, Los Angeles'tan San Francisco'ya sadece 30 dakikada yapılacak bir yolculuktu. Bu fikir, dünyanın dört bir yanındaki mühendislerin ve yatırımcıların hayal gücünü yakaladı.

Fakat, Hyperloop, teknik olarak mümkün olsa da, hâlâ sadece bir “buhar yazılımı” anlamına geldiği yani yakın gelecekte bunu gerçekleştirmenin mümkün olmadığı ve finansal olarak gerçekleştirilmesi imkansız olan "ütopik bir vizyon" olduğu ifade edildi. Beklenen desteği göremeyen ve test aşamasında vadettiği hızın sadece 7’de birine ulaşabilen Hyperloop’un yılsonunda tümüyle kapatılmasına karar verildi.