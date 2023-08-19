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Uygun fiyatlı telefon arayanların beklediği liste! 6000 TL'den ucuz en iyi akıllı telefonlar belli oldu

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Uygun fiyatlı telefon arayanların beklediği liste! 6000 TL'den ucuz en iyi akıllı telefonlar belli oldu
Döviz kurlarında yaşanan dalgalanma ve vergi artışlarının ardından akıllı telefon alacak kişiler fiyat/performans ürünlerine yönelmeye başladı. Bu haberimizde ise 6.000 TL altında satılan en iyi akıllı telefonların listesini bulacaksınız..

Gelişen teknoloji ile birlikte artık neredeyse her şeyi cep telefonlarımızdan yapıyoruz. Günümüzde birçok farklı üretici tarafından üretilen birçok telefon modeli bulunmaktadır. Pekş, hangi telefon daha iyi? 6.000 TL'nin altında satılan en iyi akıllı telefon modellerini ve özelliklerini sizler için bir araya getirdik.

OPPO A16

Oppo A16 Özellikleri

Oppo A16 Özellikleri

• Ekran: 6.52 inç, HD+ IPS

• İşlemci: MediaTek Helio G35

• RAM: 3 GB RAM

• Depolama: 32 GB depolama alanı

• Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP arka kamera ve 8 MP ön kamera

• Batarya: 5000 mAh

REALME C21Y

Realme C21Y Özellikleri

Realme C21Y Özellikleri

• Ekran: 6.5 inç HD+ IPS LCD

• İşlemci: Unisoc T610

• RAM: 4 GB RAM

• Depolama: 64 GB depolama alanı

• Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP arka kamera ve 5 MP ön kamera

• Batarya: 5000 mAh

GENERAL MOBİLE GM 23 SE

General Mobile GM 23 SE Özellikleri

General Mobile GM 23 SE Özellikleri

• Ekran: 6.5 inç HD+ IPS LCD

• İşlemci: MediaTek Helio G37

• RAM: 4 GB RAM

• Depolama: 64 GB depolama alanı

• Kamera: 8 MP arka kamera ve 5 MP ön kamera

• Batarya: 5000 mAh

SAMSUNG GALAXY A03S

Samsung Galaxy A03s Özellikleri

Samsung Galaxy A03s Özellikleri

• Ekran: 6.5 inç HD+ PLS

• İşlemci: MediaTek Helio P35

• RAM: 3/4/6 GB RAM

• Depolama: 32/64 GB depolama alanı

• Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP

• Batarya: 5000 mAh

REDMİ 9T

Redmi 9T Özellikleri

Redmi 9T Özellikleri

• Ekran: 6.53 inç FHD+ IPS LCD

• İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662

• RAM: 4/6 GB RAM

• Depolama: 64/128 GB depolama alanı

• Kamera: 48 MP + 2 MP + 2 MP arka ve 8 MP ön kamera

• Batarya: 6000 mAh batarya ve 18W hızlı şarj

SAMSUNG GALAXY M13

Samsung Galaxy M13 Özellikleri

Samsung Galaxy M13 Özellikleri

• Ekran: 6.5 inç FHD+

• İşlemci: Samsung Exynos 850

• RAM: 4 GB RAM

• Depolama: 64/128 GB depolama alanı

• Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP arka ve 8 MP ön kamera

• Batarya: 5000 mAh batarya ve 15W hızlı şarj

POCO C40

POCO C40 Özellikleri

POCO C40 Özellikleri

• Ekran: 6.71 inç HD+ IPS LCD

• İşlemci: JLQ JRS510

• RAM: 3 GB RAM

• Depolama: 32/64 GB depolama alanı

• Kamera: 13 MP + 2 MP arka ve 5 MP ön kamera

• Batarya: 6000 mAh batarya ve 18W hızlı şarj

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