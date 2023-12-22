Uzak evrende galaksi ölçeğinde rüzgârların oluştuğu belirlendi!

Bir süpernovanın sonuçlarından birinin, yıldız oluşumunun düzenlenmesinde kilit rol oynayan galaktik rüzgârların üretilmesi olduğu biliniyor. Galaktik rüzgârlar, yakın galaksilerde gözlemlenmiş olsa da, bilim insanlarından oluşan bir ekip, galaksilerin oluşumlarının ilk aşamalarında olduğu bir zamanda, uzak evrendeki büyük bir galaksi popülasyonunda bu rüzgârın ilk doğrudan gözlemlerini yaptı.

Konuya ilişkin yapılan bilimsel çalışmanın başyazarı Centre de Recherche Astrophysique de Lyon'dan Yucheng Guo'ya göre, galaktik rüzgârlar galaksi evrim modellerinin önemli bir parçası.





GALAKSİLERİN EVRİMİNİ ANLAMAYA YARDIMCI OLACAK

Guo, "Galaksilerin büyümesini düzenleyebilecek galaktik rüzgârların olması gerektiği varsayılıyordu. Ancak bu rüzgârları doğrudan gözlemlemek çok zordu. Çalışmamızla, Evren'in erken evresinde her normal galaksinin bu tür rüzgârlara sahip olduğunu gösteriyoruz" dedi.

Galaktik rüzgârların galaksi evrimini anlamanın kilit bir parçasını oluşturduğunu söyleyen Guo, "Galaktik rüzgârlar yıldız oluşum faaliyetinin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Bu rüzgârlar gaza çok fazla enerji ve momentum enjekte ederek galaksiden dışarı atılmasına neden oluyor. Eğer galakside yeterli gaz yoksa, yıldız oluşumu duruyor. Buna geri besleme süreci deniyor" diye konuştu.