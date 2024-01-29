Uzayda yetiştirilen bitkilerin bazı bakterilere karşı çok daha hassas olduğu ortaya çıktı!

Bilim insanlarından uzayda yetiştirilen bitkilere karşı hayal kırıklığı yaratacak bir çalışma geldi. Scientific Reports'ta yayınlanan yeni bir çalışma, marul ve diğer yapraklı yeşillikler gibi uzayda yetiştirilen gıdalara ilişkin planlar hakkında her şeyi değiştirebileceğini gösteriyor. Astronotların Dünya atmosferinin dışında kaldıkları süre boyunca ihtiyaç duydukları besinleri sağlamak için hayati önem taşısa da, bu şekilde yetiştirilen bitkiler “salmonella” gibi bakterilere karşı çok daha hassas olduğu ortaya çıktı.

Araştırma, Delaware Üniversitesi ile çalışan bilim insanları tarafından yürütüldü ve NASA'nın gelecekteki insanlı Mars görevi gibi derin uzay keşif görevlerinde uzayda yetiştirilen yiyeceklerin kullanılmasına yönelik olası planlara ilişkin bazı endişeleri gündeme getirdi.

Eğer sonuçlar doğruysa ve yapraklı yeşillikler gibi uzayda yetiştirilen yiyeceklerin bakteri kapma olasılığı daha yüksekse, önümüzdeki yıllarda uzaya daha fazla yiyecek gönderildikçe bu durum astronotlar için tehlikeli bir tehdit oluşturabilir.





BİTKİ, BAKTERİLERE KARŞI SAVUNMASIZ KALIYOR

Teknik olarak Dünya'dayken bitkilerin mikro yerçekiminde nasıl büyüdüğünü test edemeyen araştırmacılar, insanların uzayda nasıl yaşayacağının bir öncüsü olarak da hizmet eden Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan ağırlıksız ortamı yeniden oluşturmak için özel ekipman kullandılar.

Araştırmacılar, bitkilerin yerçekiminde olmadıklarını düşünmelerini sağlamak için bu ağırlıksız sistemi kullandıklarında, marulların yapraklarında ve gövdelerinde bulunan ve normalde bir bitki kendini savunma ihtiyacı hissettiğinde kapanan küçük gözenekler olan açık stomalara sahip olma olasılığının daha yüksek olduğunu buldular.

Bu stomalar, tipik olarak bakteri gibi stres faktörleri yaklaştığında kapanıyor. Ancak bilim insanları, uzayda bulunanlar gibi ağırlıksız ortamlarda stomaların kapanmadığını ve bitkiyi bakterilere karşı duyarlı hale getirdiğini keşfetti.

ISS ve uzaya bağlı diğer ortamlarda bakterilerin bulunması muhtemel olduğundan, bu durum uzayda yetiştirilen gıdalar için, özellikle de diğer bitkiler ağırlıksız bir ortamda aynı özellikleri sergiliyorsa büyük bir sorun teşkil ediyor.

Araştırmacıların ağırlıksız bir ortamda bile stomaların çalışmasını sağlayacak bir yol bulabileceği düşünülüyor. Ancak o zamana kadar, uzayda yetişen her türlü yeşil yapraklı bitkiyi yemek astronotlar için önemli bir risk oluşturabilecek.