Vergisiz telefon hayalleri suya düşmüştü: Geçerli olacak modeller belli oldu

Öğrencilere seçim öncesinde vaadedilen vergisiz telefon kampanyasının detayları belli oldu. Yalnızca bu modeller geçerli olacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

VERGİSİZ TELEFON KAMPANYASI BAŞLIYOR

Mayıs ayında gerçekleşen seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üniversite öğrencilerine bir kereye mahsus vergisiz telefon kampanyası yapılacağı ile ilgili müjde verilmişti. Aynı zamanda üniversite öğrencilerine her ay bedava 10 GB internet verilecek. Vergisiz telefon kampanyasına dahil edilecek modeller de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Telefonlarda yüzde 1 Kültür Bakanlığı Payı, yüzde 12 TRT Bandrolü, 1500 TL'yi geçmeyen telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3 bin TL'yi geçmeyen telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3 bin TL üstünde telefonlardan yüzde 50 ÖTV ödemesi alınıyor. Aynı zamanda bu tutarın üstüne bir de yüzde 20 KDV oranı ekleniyor. Üniversite öğrencileri için geçerli olacak vergisiz telefonlar sadece Türkiye'de üretilen ya da montajlanan modeller olacak.





Türkiye'de üretilen markalar Xiaomi, Oppo, Vivo, Samsung, Casper, Reeder, Omix, General Mobile, Excalibur, Monster, GameGaraj gibi modeller yer alıyor. Bu markalar arasında da birçok model ithal olduğu için şimdilik tahminlere göre vergisiz telefon kampanyasına dahil edilecek telefon modelleri şu şekilde bekleniyor;

-Xiaomi Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022

-Oppo A15, Reno 5 Lite

-Vivo Y11S, Y21S, Y53S

-Samsung Galaxy A01, Galaxy A21S, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy

-Tcl 20 SE, 20 E, L7

-Realme C21, C21Y, C25

-Omix X300, X500

-Tecno Mobile Camon 16

-General Mobile 21, Poco C40, Phoenix 5G, 24 Pro

-Casper VIA X30 Plus, VIA M30 Plus

-Reeder S19 Max Pro S

-OMIX X5