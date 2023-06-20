Vodafone, Afet Bölgelerinde Tiny House Mağazalar Açıyor

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyeterini sürdüren Vodafone, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam etmekte. Operatör, afet bölgesinde daha sık noktada hizmet sunabilmek için toplam 10 tiny house (küçük ev) mağaza açacak. Yaklaşık 10 milyon TL yatırımla açılacak Vodafone tiny house mağazalar; Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep ve Adıyaman'da müşterilere hizmet verecek. Normal bir mağazada sunulan tüm ürün ve hizmetlere tiny house mağazalardan da ulaşılabilecek. Operatörün afet bölgesine kuracağı tiny house mağazalarda yüzde 100 güneş enerjisi kullanılacak.

Konu hakkında değerlendirmeler yapan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Yüzyılın felaketi olarak tanımlanan çok acı bir süreç yaşadık. Bu acı sürecin açtığı yaraları hep beraber sarabileceğimize inanıyoruz. Önceliğimiz, afet bölgesindeki müşterilerimizin ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayabilmek. Deprem sırasında oluşan yıkım sebebiyle bölgedeki hizmet noktası sayımız da azaldı. Bu kaybı telafi etmek ve bölgede daha çok noktada müşterilerimize hizmet sunabilmek için tiny house mağazalar kurmaya karar verdik. Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep ve Adıyaman'da yaklaşık 10 milyon TL yatırımla toplam 10 tiny house mağaza kuruyoruz. Afetin yaraları sarıldıkça, bu mağazalarımızı diğer saha çalışmalarımızda mobil mağaza olarak kullanmayı planlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Operatör, Hatay'da 5, Kahramanmaraş'ta 2, Malatya, Gaziantep ve Adıyaman'da 1'er adet olmak suretiyle toplam 10 tiny house mağaza kuracak. Tüm kurulumlar Haziran son ana kadar tamamlanacak. Afet bölgesindeki ihtiyaç durumu ortadan kalktıktan sonra tiny house mağazalar Vodafone Türkiye'nin bölge müdürlüklerinin depolarında konumlandırılacak. Operatör, bu mağazaları sahadaki ihtiyaçlara göre farklı lokasyonlarda mobil mağaza olarak kullanıp müşterilerinin olduğu her kısımda hizmet teslim etmeye sürecek.