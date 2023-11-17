WhatsApp artık eskisi gibi değil! Yeni gelen özellik Discord'a çevirdi

Dünyanın en sevilen haberleşme uygulaması Whatsapp, her geçen gün farklı özellikleriyle kullanıcılara hizmet veriyor. Bununla beraber Discord'un özelliği Whatsapp'a uyarlandı. İşte tüm detaylar...

WhatsApp artık eskisi gibi değil! Yeni gelen özellik Discord'a çevirdi
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Whatsapp sesli görüşme özelliğiyle beraber Discord'a dönüşürken kullanıcılar yeni imkanı kullanmaya başlayacak. Grup aramalarında farklı olunurken sesli aramalar gibi başlatarak son erdi. Discord'daki kanallara bakılarak grup üyelerinden çıkarılarak sohbet odası çalışmaya geçildi.

Whatsapp Discord özelliği

GRUP SESLİ ÖZELLİK

Whatsapp'ın yeni grup sesli iletişim özelliği sunulurken en az 33 kişinin olduğu gruplarda kullanılıyor. Telefon aramalarında telefon çalmayacak ve grupta sesli sohbet odası devreye girecek. İsteğe göre ekranın üst bölümüne bakılarak sesli sohbet sesi kapatılarak ayarlanabilecek. Gruptaki sesli sohbete devam ederken yazılı olarak mesajlaşma imkanı sağlandı. 

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