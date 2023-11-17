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WhatsApp artık eskisi gibi değil! Yeni gelen özellik Discord'a çevirdi

WhatsApp artık eskisi gibi değil! Yeni gelen özellik Discord'a çevirdi Dünyanın en sevilen haberleşme uygulaması Whatsapp, her geçen gün farklı özellikleriyle kullanıcılara hizmet veriyor. Bununla beraber Discord'un özelliği Whatsapp'a uyarlandı. İşte tüm detaylar...