WhatsApp beklenen özelliği getirdi: Artık numara kaydetmeye gerek yok

Tüm dünyada milyonlarca insanın tercih ettiği mesajlaşma ve arama uygulaması WhatsApp güncellemelerini sunmaya devam ediyor. Yeni güncelleme herkesin hoşuna gitti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

WHATSAPP YENİ GÜNCELLEMESİ

Milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp uygulaması güncellemelerini sık sık paylaşmaya devam ediyor. Normal şartlarda birine mesaj göndermek istediğinizde eğer kişinin numarasını kaydetmezseniz mesaj gönderemiyorsunuz. Kısa süreli mesajlaşma yaşayacağınız kişilerin numarasını kaydetmek ise kullanıcılar tarafından bir problem olarak görülüyor ve insanlar üçüncü uygulamalara başvuruyor.





WhatsApp ise yaptığı çalışmayla birlikte yen güncellemesini duyurdu. Artık bilinmeyen bir numaraya mesaj göndermeniz gerekiyorsa sohbet başlatabileceksiniz. Arama çubuğuna sohbet başlattıktan sonra numarayı yazmanız ve sohbet düğmesine basmanız gerekecek. Bu şekilde karşıdaki kişinin numarasını kaydetmeden mesajlaşabileceksiniz. En basit örneğiyle yemek verip kişi sizden adresinizi bulamadığı için konum istediğinde o kişinin numarasını kaydetmeniz gerekiyordu ancak yeni güncellemeyle birlikte bu durumdan kurtulabileceksiniz ve sadece numarasını yazıp sohbet başlatarak istediğiniz mesajı gönderebileceksiniz.