WhatsApp bu özelliğiyle çok konuşulacak! Sonunda bunu da getirdi
Yayınlanma:
Sevilen mesajlaşma uygulamalarından olan Whatsapp'ta yeni özellik geldi. Anlık görüntülü mesaj gönderme özelliği duyurusu yapılırken özellik hakkında yeni bilgiler verildi. Anlık video mesaj gönderme detayları haberimizde.
Kullanıcılar, sesli mesajlara benzer şekilde kısa süreli videoları doğrudan sohbet ekranında kaydedilerek paylaşım yapılıyor. Numara kaydetmeye gerek kalmadan mesaj göndererek görüntülü mesajlaşma dönemi başlıyor. İşte yeni özellik hakkında merak edilenler...
Whatsapp kullanıcıları 60 saniye süreli görüntülü mesaj paylaşılırken otomatik olarak sessiz oynatılacak. Video büyütüldüğünde video mesaj sesli olarak yansıtılır. Bu anlık görüntülü mesajlar, uçtan uca şifrelemeyle beraber korumaya alınır.
WHATSAPP VİDEOLU MESAJ GÖNDERME
-Uygulamaya giriş yapılır
-Sohbet ekranına girilir
-Kamera simgesine dokunarak video modu açılır
-Butona basılı tutarak video mesajı kaydedilir
-Anlık görüntülü mesaj gönderilir.
Teknoloji