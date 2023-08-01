  1. Anasayfa

  2. Teknoloji

  3. WhatsApp bu özelliğiyle çok konuşulacak! Sonunda bunu da getirdi

WhatsApp bu özelliğiyle çok konuşulacak! Sonunda bunu da getirdi

Yayınlanma:
WhatsApp bu özelliğiyle çok konuşulacak! Sonunda bunu da getirdi
Sevilen mesajlaşma uygulamalarından olan Whatsapp'ta yeni özellik geldi. Anlık görüntülü mesaj gönderme özelliği duyurusu yapılırken özellik hakkında yeni bilgiler verildi. Anlık video mesaj gönderme detayları haberimizde.

Kullanıcılar, sesli mesajlara benzer şekilde kısa süreli videoları doğrudan sohbet ekranında kaydedilerek paylaşım yapılıyor. Numara kaydetmeye gerek kalmadan mesaj göndererek görüntülü mesajlaşma dönemi başlıyor. İşte yeni özellik hakkında merak edilenler...

Whatsapp kullanıcıları 60 saniye süreli görüntülü mesaj paylaşılırken otomatik olarak sessiz oynatılacak. Video büyütüldüğünde video mesaj sesli olarak yansıtılır. Bu anlık görüntülü mesajlar, uçtan uca şifrelemeyle beraber korumaya alınır.

Whatsapp yeni

WHATSAPP VİDEOLU MESAJ GÖNDERME

-Uygulamaya giriş yapılır

-Sohbet ekranına girilir

-Kamera simgesine dokunarak video modu açılır

-Butona basılı tutarak video mesajı kaydedilir

-Anlık görüntülü mesaj gönderilir. 

Teknoloji
WhatsApp'ta bunları yapanın başı çok ağrır! Kimsenin bilmediği o hata deşifre oldu
WhatsApp'ta bunları yapanın başı çok ağrır! Kimsenin bilmediği o hata deşifre oldu
iPhone 15 almak isteyen evi arabayı satışa koyacak! Fiyatını duyanın nevri dönüyor
iPhone 15 almak isteyen evi arabayı satışa koyacak! Fiyatını duyanın nevri dönüyor
Netflix yapay zeka çılgınlığına el attı
Netflix yapay zeka çılgınlığına el attı
WhatsApp'tan gelen mesajlar korkutuyor: Yalan mı gerçek mi kimse anlayamadı
WhatsApp'tan gelen mesajlar korkutuyor: Yalan mı gerçek mi kimse anlayamadı
Elon Musk'ın X'lerle başı dertte
Elon Musk'ın X'lerle başı dertte
İki marka fabrika çıkışlı ikinci el otomobil dönemini başlattı
İki marka fabrika çıkışlı ikinci el otomobil dönemini başlattı
WhatsApp'taki bu özellik çok yuva yıkar! Silinen tüm mesajlar tek tıkla geri gelecek!
WhatsApp'taki bu özellik çok yuva yıkar! Silinen tüm mesajlar tek tıkla geri gelecek!