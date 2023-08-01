WhatsApp bu özelliğiyle çok konuşulacak! Sonunda bunu da getirdi

Sevilen mesajlaşma uygulamalarından olan Whatsapp'ta yeni özellik geldi. Anlık görüntülü mesaj gönderme özelliği duyurusu yapılırken özellik hakkında yeni bilgiler verildi. Anlık video mesaj gönderme detayları haberimizde.