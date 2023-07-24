WhatsApp büyük bir eziyetten kurtaracak! Artık bununla uğraşmanıza gerek yok

WhatsApp, dünyada milyonlarca insan tarafından kullanılan popüler bir mesajlaşma platformu olarak yoluna devam ediyor. Son zamanlarda sürekli olarak yeni özellikler ekleyen WhatsApp, kullanıcıların hayatını daha da kolaylaştırmaya yönelik bir adım daha attı. Geçtiğimiz haftalarda duyurulan yeni özellik, kullanıcılarına büyük bir rahatlama sağlayacak.

Yeni özellik sayesinde artık WhatsApp kullanıcıları, numaralarını kaydetmeden bile sohbetler başlatabilecekler. Böylece iletişim kurmak için numara kaydetme zorunluluğu ortadan kalkacak ve iletişim daha pratik hale gelecek. Bu geliştirme, özellikle hızlı iletişim gerektiren durumlarda ve yeni kişilerle iletişim kurulması gereken durumlarda büyük bir kolaylık sunacak.





WhatsApp kullanıcıları için beklenen bu özelliğin, önümüzdeki günlerde uygulamaya eklenmesi planlanıyor. Özellik şu an için kullanımda olmasa da, iOS kullanıcıları yakın zamanda güncelleme ile yeni özelliğe erişebilecekler.

WhatsApp yetkilileri, yeni özelliğin kullanımının oldukça basit olduğunu belirtiyor. iOS kullanıcıları, yeni bir sohbet başlatmak istediklerinde "yeni sohbet başlat" seçeneğine dokunduktan sonra arama çubuğuna kayıtlı olmayan telefon numarasını girebilecekler. Böylece numarayı kaydetmeden hızlı bir şekilde sohbet başlatma imkanı sunulacak.





Bu yenilikçi özellik, öğretmenler, kamu çalışanları ve her kesimden WhatsApp kullanıcıları tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanması bekleniyor. Numara kaydetme derdinin ortadan kalkmasıyla, kullanıcılar artık iletişimde daha rahat ve hızlı bir deneyim yaşayacaklar.

WhatsApp'ın sürekli olarak yeni özellikler eklemeye devam etmesi, platformun popülerliğini artırmaya ve kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmaya yönelik çabalarını sürdürdüğünü gösteriyor. Kullanıcılar, WhatsApp'ın gelecekte de kendilerini memnun edecek yeni güncellemelerle karşılaşmasını merakla bekliyor.