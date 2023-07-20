WhatsApp gece yarısı çöktü: Milyonlarca kullanıcı neye uğradığını şaşırdı

En çok tercih edilen mesajlaşma uygulamalarından olan Whatsapp'ta mesaj göndermek isteyenlerin sorun karşılaştı. Whatsapp çöktü mü, neden çöktü? sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte dünyanın en çok kullanılan uygulamalarında olan Whatsapp'ta mesajlarda iletilme sorunu 1 saat içerisinde çözüldü.

Android platformlarda görülen hata aslında kullanıcıların mobilleri üzerinde oluşan sorundur. Bu hatanın çözülmesi için kısa adımlar mevcuttur. Whatsapp durduruldu hastasının çözümü için telefon üzerinden Ayarlar-Uygulamalar-Whatsapp yolunu izleyerek önbellek temizlenir.





Bu işlem sonrasında Whatsapp durduruldu hatasının devam etmesi durumunda uygulama kaldırılması öneriliyor. Tekrardan Play Store üzerinden Whatsapp'ın en güncel sürümü indirilerek çözüme varılır.