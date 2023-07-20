  1. Anasayfa

  2. Teknoloji

  3. WhatsApp gece yarısı çöktü: Milyonlarca kullanıcı neye uğradığını şaşırdı

WhatsApp gece yarısı çöktü: Milyonlarca kullanıcı neye uğradığını şaşırdı

Yayınlanma:
WhatsApp gece yarısı çöktü: Milyonlarca kullanıcı neye uğradığını şaşırdı
Milyonlarca kullanıcısı bulunan Whatsapp dün akşam saatlerinde erişimi engellendi. Uygulama üzerine hata verilirken ne arama ne de mesaj gönderimi yapılmadı. Whatsapp uygulamasının neden çöktüğüne dair açıklama geldi.

En çok tercih edilen mesajlaşma uygulamalarından olan Whatsapp'ta mesaj göndermek isteyenlerin sorun karşılaştı. Whatsapp çöktü mü, neden çöktü? sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte dünyanın en çok kullanılan uygulamalarında olan Whatsapp'ta mesajlarda iletilme sorunu 1 saat içerisinde çözüldü.

Android platformlarda görülen hata aslında kullanıcıların mobilleri üzerinde oluşan sorundur. Bu hatanın çözülmesi için kısa adımlar mevcuttur. Whatsapp durduruldu hastasının çözümü için telefon üzerinden Ayarlar-Uygulamalar-Whatsapp yolunu izleyerek önbellek temizlenir.

Whatsapp çöktü

Bu işlem sonrasında Whatsapp durduruldu hatasının devam etmesi durumunda uygulama kaldırılması öneriliyor. Tekrardan Play Store üzerinden Whatsapp'ın en güncel sürümü indirilerek çözüme varılır. 

Teknoloji
iPhone 15 serisi daha çıkmadan olay oldu! Apple bunu ilk kez yapacak: O bilgi sızdırıldı
iPhone 15 serisi daha çıkmadan olay oldu! Apple bunu ilk kez yapacak: O bilgi sızdırıldı
Enişte arabası Doblo tamamen yenilendi! Hem donanımı hem fiyatı baş döndürdü: Eski halinden eser yok!
Enişte arabası Doblo tamamen yenilendi! Hem donanımı hem fiyatı baş döndürdü: Eski halinden eser yok!
Twitter kullanıcılarına 'Daisy' şoku: Kurtulmak için yollar arıyorlar
Twitter kullanıcılarına 'Daisy' şoku: Kurtulmak için yollar arıyorlar
İnsansı robot Sophia Antalya'ya geldi: Anne olmak istiyor
İnsansı robot Sophia Antalya'ya geldi: Anne olmak istiyor
WhatsApp yeni özelliğini resmen duyurdu! Bir dönem tarihe karışıyor: Artık yapılamayacak
WhatsApp yeni özelliğini resmen duyurdu! Bir dönem tarihe karışıyor: Artık yapılamayacak
Range Rover'ı tahtından eden yeni araç! Uygun fiyatlı ve lüks görünümlü!
Range Rover'ı tahtından eden yeni araç! Uygun fiyatlı ve lüks görünümlü!
WhatsApp'ta her şey değişiyor! Anonimler aramıza sızacak: Şaşırtan özellik geliyor
WhatsApp'ta her şey değişiyor! Anonimler aramıza sızacak: Şaşırtan özellik geliyor