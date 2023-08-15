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Whatsapp kullanıcılarına müjde! Yeni özellikler rahat nefes aldıracak: Şifreli dönem başlıyor!

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Whatsapp kullanıcılarına müjde! Yeni özellikler rahat nefes aldıracak: Şifreli dönem başlıyor!
Tüm dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp sık sık yeni güncellemelerini duyuruyor. WhatsApp şifreli konuşma özelliği geliyor! Tüm detaylar haberimizde.

En sık tercih edilen mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp kullanıcılarının gizlilik endişelerini ortadan kaldırıyor! Artık konuşmalara şifre özelliği gelecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

WHATSAPP YENİ ŞİFRELİ ÖZELLİĞİ

WhatsApp son dönemlerde sık sık yeni güncellemelerini kullanıcılarına duyurarak gizlilik endişelerini ortadan kaldırmayı hedefliyor. WhatsApp Web sürümü de birçok kişi tarafından tercih edilen uygulamayla ilgili büyük güncelleme haberleri verildi. Yeni paylaşılan beta sürümüne göre WhatsApp Web sürümü için ekran kilidi özelliği üstünde çalışmalar başladı. Yeni güncelleme şimdilik yalnızca resmi beta programı kullanan kullanıcılara sunuluyor. 

whatsapp web ekran kilidi özelliği geliyor

İnternet üzerinden paylaşılan görüntüye göre WhatsApp Web konuşmaların listesini görüntüleyebilmek için özelliği kullanan müşterilerden bir şifre isteyecek. Bu özellik için WhatsApp Web- Ayarlar- Gizlilik adımlarının izlenmesi gerekiyor. Eğer hesabınız aktif durumdaysa ekran kilidi özelliğini buradan açarak istediğiniz bir şifreyi koyabileceksiniz. Eğer koyduğunuz şifreyi unutursanız WhatsApp Web'den çıkış yapıp QR kodunu tekrar okutarak giriş yapabilirsiniz. Şimdilik yalnızca bazı resmi beta programı kullanan kullanıcılara sunulan güncellemenin yakın zamanda bütün WhatsApp Web kullanıcılarına sunulması bekleniyor. 

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