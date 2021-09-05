WhatsApp, sohbet ekranında yeni bir tasarıma geçiyor!

Dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma uygulamalarında biri olan WhatsApp, içeriğinde yeni bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. İOS kullanıcılarına ufak bir tasarım değişikliği yapacak olan uygulama, sohbet balonlarını farklılaştırarak kullanıcılarına yeni bir görüntü vermeyi planlıyor.
"SOHBET BALONCUKLARIDA TASARIM DEĞİŞİYOR"
Yeni IOS güncellemesinin ne zaman geleceği hakkında henüz net bir bilgi bulunmazken yeni tasarımdaki yenilikler çok fazla büyük olmasa da WhatsApp’ın bir başka özelliği olan 'mesajlara emoji tepkileri' üzerinde de yoğun olarak çalıştığı biliniyor.
Son Güncelleme: 05.09.2021 14:38