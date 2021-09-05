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WhatsApp, sohbet ekranında yeni bir tasarıma geçiyor!

En çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarına yeni bir tasarım özelliği sunmaya hazırlanıyor. Gelecek olan yenilikte ise sohbet baloncukları şuan kullanılan hallerine göre biraz farklı değişkenlik gösterecek.

05 Eylül 2021 Pazar 14:38
WhatsApp, sohbet ekranında yeni bir tasarıma geçiyor!
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Dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma uygulamalarında biri olan WhatsApp, içeriğinde yeni bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. İOS kullanıcılarına ufak bir tasarım değişikliği yapacak olan uygulama, sohbet balonlarını farklılaştırarak kullanıcılarına yeni bir görüntü vermeyi planlıyor.

"SOHBET BALONCUKLARIDA TASARIM DEĞİŞİYOR"


WhatsApp, uygulamasında kullanılan ekranda sohbet baloncukları tasarımını değiştiren yeni özellikte baloncukların hem renginde hem de tarzı ve büyüklüğünde değişim meydana gelecek. Güncel hallerinde köşeli bir görünüme sahip olan sohbet baloncukları, yeni güncellemeyle birlikte daha yuvarlak kenarlara sahip olacak. Aynı zamanda biraz daha büyümesi hedeflene sohbet baloncuklarının renklerinde de ufak çaplı değişiklikler yapıldı.

Yeni IOS güncellemesinin ne zaman geleceği hakkında henüz net bir bilgi bulunmazken yeni tasarımdaki yenilikler çok fazla büyük olmasa da WhatsApp’ın bir başka özelliği olan 'mesajlara emoji tepkileri' üzerinde de yoğun olarak çalıştığı biliniyor.


Son Güncelleme: 05.09.2021 14:38
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Anahtar Kelimeler:
WhatsappYeni özellikTasarım DeğişikliğiSohbet Baloncukları
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