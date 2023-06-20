WhatsApp uygulamayı sil baştan yeniliyor! Bu özelliğe herkes bayılacak: Yenileri eklendi

Yaşadığımız yüzyılın en önemli icatlarından olan akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmezi desek yanlış olmaz. Akıllı telefonumuzdaki en revaçta olan uygulama olan WhatsApp yeni bir düzenleme açıklaması yaptı. Detaylar haberimizde…







WHATSAPP YENİLİKLERİNİN ARKASI GELMİYOR! İŞTE UYGULAMANIN SON ÖZELLİĞİ!

En popüler anlık iletişim uygulaması WhatsApp, yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Son dönemde birçok yeniliği kullanıcılarıyla buluşturan uygulama, bu kez yeni bir ekran paylaşım özelliği getirdi.

Dünyanın en popüler anlık iletişim uygulaması olan WhatsApp, kullanıcılarına özellikle bu günlerde pek çok yenilik sunuyor. Sık sık yeni güncellemeler yayınlayan WhatsApp, artık yeni bir ekran paylaşım özelliğine sahip.

WhatsApp'ın en yeni özelliği, görüntülü arama sırasında ekran içeriğinizi paylaşmanıza olanak tanır. Bu hedefe ulaşmamızı sağlayan yenilikler, kontrol panelinden görüntülü arama ile etkinleştirilebilir. WhatsApp kullanıcıları, bir video görüşmesi sırasında belirli bir pencereyi veya tüm ekranı tüm katılımcılarla paylaşma hakkına sahiptir. Mobil cihazları kullanan kişiler de paylaşılan ekran içeriğini görüntüleyebilir.

BETA TEST KULLANICILARINA SUNULDU

WhatsApp'ın yeni özellikleri, Microsoft Store'dan indirilen sınırlı sayıda beta test kullanıcısına sunuldu. WABetaInfo'ya göre, bazı kararlı kullanıcılar bu yeni özellikle güncellemeyi zaten aldı. Ekran paylaşma özelliğine ek olarak WhatsApp, Windows Beta için yeni bir güncelleme de yayınladı. Geçtiğimiz günlerde WhatsApp, uygulamanın çizim yeteneklerine yeni bir özellik ekledi. WhatsApp, kullanıcılarına uygulama içinde gerekli değişiklikleri yapmalarını sağlayan bir kırpma aracı sunar.

YENİ EMOJİ KLAVYESİ

WhatsApp ayrıca, Android sistem kullanıcıları için beta test kullanıcıları için yeni tasarlanmış bir emoji klavyesi de kullanıma sundu. Bu yeni klavye, WhatsApp kullanıcılarına daha da fazla emoji seçeneği sunuyor. WhatsApp kullanıcıları, klavyeyi yukarı kaydırarak çeşitli emojilere ve emojilere erişebilir. GIF'ler, çıkartmalar ve avatarlar bölümlerine de aynı sekmeden erişilebilir. Bu, WhatsApp'ı kullanıcılar için daha uygun hale getirir. Ayrıca WhatsApp, uzun zamandır beklenen fotoğraf paylaşım güncellemesi üzerinde çalışmaya devam ediyor. WhatsApp, yüksek kaliteli fotoğraflar gönderme, kullanıcı isteklerini değerlendirme ve buna göre uygulamaya yeni özellikler entegre etme konusunda çalışmalarını sürdürüyor.