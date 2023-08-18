WhatsApp, yüksek çözünürlüklü fotoğraf gönderme özelliğini devreye aldı!

WhatsApp üzerinden, karşı tarafa fotoğraf gönderirseniz veya birinden fotoğraf alırsanız, konuşmanın bir noktasında fotoğraf kalitesinin düşeceği de belirtiliyor. Bu paylaşım çağında fotoğrafları sıkıştırılan dosya şeklinde istemekten e-posta yoluyla gönderilmesini istemeye kadar birçok talep gerçekleştirildi. WhatsApp nihayet bu sorunu çözmeye karar verdi ve yüksek çözünürlüklü fotoğraf gönderme özelliğini devreye aldı.

Mesajlaşma platformu, çok sayıda kullanıcısını mutlu edecek olan özelliğini kullanıma sundu ve artık platform üzerinden HD fotoğraflar, yani yüksek çözünürlüklü fotoğraflar veya sadece "yüksek kaliteli" fotoğraflar göndermenize izin vermeye başladı.

Önümüzdeki haftalarda tüm dünyada kullanıma sunulacak özellik ile birlikte kullanıcılar Android, iOS veya web üzerinden daha kaliteli, daha yüksek çözünürlüğe sahip fotoğraflar gönderebilecek; Herhangi bir platformdaki alıcılar ise bu gönderiyi gösteren küçük simge görecektir. Meta'ya göre, HD video desteği de yakında geliyor.





WABetaInfo'nun paylaştığı ilk ekran görüntüsüne göre kullanıcılar, yeni özelliği kullanırken seriye görsel eklerken bir "HD" simgesi görecek. WABetaInfo, özelliğin beta test kullanıcılarına ilk olarak iOS'a 23.11.0.76 sürümüyle ve Android'e de sürümüyle geldiğini belirtiyor.

Gösterilen örnekte, HD simgesine dokunduktan sonra, iki çözünürlük seçeneği sunan "fotoğraf kalitesi" menüsü görünecektir: standart kalite (1600 x 1052) ile HD kalitesi (4096 x 2692). Meta, görüntünün genel olarak nasıl sıkıştırılacağını henüz açıklamadı.